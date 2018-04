Saev Ambiental anuncia revitalização do Bosque do Vale do Sol

A reforma na área verde contará com a reconstrução da trilha ecológica que possui 320 metros, substituição do piso danificado, cortes dos galhos e árvores já caídas e limpeza interior do bosque

Durante a sessão ordinária desta segunda-feira, dia 16, o vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso (PSD) anunciou em seu discurso na tribuna da Câmara Municipal, que a Saev Ambiental – atendendo a seu pedido, vai iniciar as obras de revitalização e melhorias no Bosque Municipal “Maximino Hernandes”, localizado no bairro Vale do Sol.

Meidão apresentou no telão da sessão ordinária fotos e vídeo em que os diretores da autarquia municipal anunciam as melhorias que serão realizadas naquela área verde. Meidão ainda anunciou que a Saev já está em processo de licitação pública para contratar a empresa responsável pelas obras de construção de uma guarita, estacionamento para veículos e uma total revitalização na mata do Vale do Sol.

De acordo com o vereador, além das obras de revitalização, a Saev Ambiental vai instalar um sistema de iluminação em torno da mata com as cores verde. A iluminação será vista de vários ângulos colocando o Bosque do Vale do Sol como um dos locais de área de lazer oferecido à população.

Recentemente, Meidão esteve visitando a área verde acompanhado dos diretores da autarquia municipal Waldecy Bortoloti e Marcelo Zeitune. Essa é uma antiga reivindicação dos moradores que pediram providências em relação àquela área pública, apontando que o local tem sido usado para a prática de atos sexuais e uso de drogas.

A Saev irá executar uma ampla reforma na área verde, reconstruindo a trilha ecológica que possui 320 metros, substituindo o piso danificado, cortando galhos e árvores já caídas e limpando o interior do bosque.

Outra novidade é a construção de uma entrada principal – agora pela avenida Vale do Sol, dotada de guarita, sistema de monitoramento 24 horas (entrada), sanitários masculino e feminino, colocação de bancos e uma total revitalização da área verde. A entrada atualmente pela Rua Emílio Nogueira será desativada.

Outra obra anunciada pelos diretores da Saev é a construção de um estacionamento para 40 carros defronte ao bosque municipal.

De acordo com o superintendente da autarquia, o estacionamento será utilizado não apenas para os frequentadores do bosque, como também por alunos (há uma faculdade anexa a área verde) e comunidade em geral. “Essa área possui a faculdade e muitos bares e restaurantes, e se tornou difícil vagas de estacionamento. Com isso, vamos construir essa entrada principal, como também um amplo estacionamento para carros”, explicou o superintendente da Saev.

Por sua vez, o vereador Meidão agradeceu aos diretores da Saev e mostrou-se satisfeito com as obras anunciadas. “O bosque terá uma entrada principal, com guarita, monitoramento, banheiros e o estacionamento para 40 carros”, destacou.

O Bosque do Vale do Sol foi construído há 20 anos, na gestão do então prefeito Atílio Pozzobon Neto. A área verde foi denominada de Maximino Hernandes, por meio de um projeto de lei aprovado no dia 13 de setembro de 2000, de autoria do vereador Meidão.