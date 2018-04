Suspeito de furto e estupro é localizado em Votuporanga

O individuo havia furtado uma Honda Biz e cometido um estupro na cidade de Fernandópolis; Policiais o localizaram no Matarazzo e com ele várias pedras de crack

Luciana Tambuque

Durante patrulhamento realizado na noite da última quinta-feira, pela Rocam no Bairro Matarazzo em busca de uma Honda/ biz C100, que havia sido furtada em Fernandópolis, no dia anterior, os policiais militares conseguiram localizar e abordar o suspeito que estava sendo procurado. A equipe encontrou P.H.S.P, que também é suspeito de estupro na cidade de Fernandópolis, saindo correndo de uma viela na Avenida Conde Francisco Matarazzo. Após os policiais realizaram busca pessoal e encontraram com o suspeito um invólucro contendo várias pedras de crack.

Na mesma hora, foi dada voz de prisão ao indivíduo e após ter sido questionado sobre a motocicleta, revelou que havia vendido a um menor desconhecido para adquirir o entorpecente que seria todo vendido na cidade vizinha.

Os policiais militares realizaram busca pelo local, encontrando também a localização do menor G.S.F., que foi abordado e apreendido com o veículo Honda Biz, produto de furto. Diante de todos os fatos, todas as peças do flagrante foram conduzidas até a central de Votuporanga, onde a delegada de plantão ratificou a prisão elaborando boletim de ocorrência a respeito.