Tiro de Guerra comemora Dia do Exército

Cerimônia presidida pelo prefeito João Dado teve como ponto alto a concessão dos diplomas de Amigos do TG e as medalhas de Mérito a autoridades civis e militares do município

Um ato solene cívico-militar marcou a comemoração do Dia do Exército, em Votuporanga. O sargento Heroíto Gomes, chefe de instrução do TG 02-088, programou uma série de atividades para assinalar a data na manhã da última quinta-feira (19), abrindo os portões da unidade militar para receber autoridades civis e militares, com destaque para professores e alunos do ensino fundamental.

A cerimônia aconteceu às 7h30, sob o comando do prefeito João Dado, que também exerce a função de diretor do TG. Logo depois, aconteceu a entrega de medalhas de mérito e do Diploma de Amigo do Tiro de Guerra às autoridades militares e civis. Em sua alocução sobre a data, o sargento Heroíto lembrou que “hoje é um dia festivo para as Forças Armadas, pois que homenageia e assinala a forte presença do Exército Nacional como entidade legítima de proteção do território e de toda a nação brasileira”, recordou.

Quanto às medalhas e diplomas, o chefe de instrução salientou que “também condecoramos e reconhecemos com as insígnias, os Atiradores da Reserva que prestam relevantes serviços à instituição e ao povo votuporanguense, bem como parceiros importantes que também abraçam a missão; o Exército Brasileiro agrega valor e respeito à democracia e, com disciplina, hierarquia e união temos a missão única de nos unirmos na defesa de nossa nação, como irmãos brasileiros que somos”, concluiu.

Para o prefeito João Dado, “o exercício da cidadania é o caminho para uma sociedade mais justa e cabe a nós, representantes do povo e detentores de um mandato popular, incentivarmos e fomentarmos todas as iniciativas que possam despertar o sentimento de civismo de nossa comunidade, por isso, fazemos questão de prestigiar todas as cerimônias realizadas no Tiro de Guerra”, disse.

Os homenageados

Durante a cerimônia de comemoração ao Dia do Exército, foram homenageadas e receberam o Diploma de Amigo do Tiro de Guerra, as seguintes personalidades: Profª Diná Mara Filasi Barbosa, Diretora do CEM “Profª Clary Brandão Bertoncini”; Profª. Jéssica Magalhães Gabriel, docente do Curso Preparatório Cap. Constantino Santoro; Jair Antônio Garcia, Presidente do Áquila Clube de Caça e Tiro; 1º Tenente PM João Pedro Fabricio Machado, Comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar; Dirceu Camargo, Diretor da Rádio Clube FM; e, o secretário municipal da Cidade, José Marcelino Poli.

Foram distinguidos com a medalha Mérito do Tiro de Guerra, concedida pela Academia de Estudos de Assuntos Históricos, o 1º Sgt PM e atirador da Reserva, Sérgio Rodrigo Ramalho Matta, o vereador e atirador da reserva, Marcelo Coienca, o perito criminal especial e ex-Chefe do Instituto de Polícia Técnica, Dr. Aírton Antônio Guelfi, o empresário e atirador da reserva, Valmir Antônio Dornelas e o ex-vereador e atirador da reserva, Edilson do Santa Cruz.