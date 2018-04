UNIFEV e Unimed fazem parceria em programa para idosos

Ação visa ao aprendizado dos universitários e a melhor qualidade de vida dos pacientes com 60 anos ou mais

A UNIFEV anunciou, na última terça-feira, uma parceria com a Unimed Votuporanga, que permitirá a participação dos cursos da área de Saúde no programa de Medicina Preventiva desenvolvido pela empresa.

A iniciativa não só tem o objetivo de aprimorar o aprendizado dos universitários, como ampliar a promoção da saúde aos pacientes com 60 anos ou mais.

Na oportunidade, estiveram presentes o Reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco; o Pró-Reitor Acadêmico, Prof. Dr. Djalma Domingos da Silva; o Diretor-Presidente da Unimed Votuporanga, Dr. José Maria Gonçalves Filho; o Diretor Vice-Presidente da operadora, Dr. Osmar Alécio Dan; e os coordenadores das graduações envolvidas com a causa (Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição e Psicologia).

Para a coordenadora do programa, Renata Martinelli de Resende Borges, a parceria significa mais benefícios aos assistidos. “Durante as atividades, os pacientes terão a oportunidade de desenvolver hábitos que auxiliem na preservação da saúde, contando com o que há de mais moderno no mercado, uma vez que estamos inseridos em um contexto acadêmico”, explicou.

De acordo com o coordenador do curso de Medicina, Prof. Esp. Mauro Esteves Hernandes, todos os acompanhamentos terão o apoio dos alunos e a supervisão dos docentes de cada graduação. “Teremos profissionais de diferentes áreas atuando em prol de um resultado comum. Essa multidisciplinariedade, que já faz parte do contexto da área da Saúde, traz ganhos tanto àqueles que estão em fase de formação, como aos que estão sob tratamento”, finalizou.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9999, ramal 835.