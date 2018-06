Agropecuarista de Fernandópolis morre em acidente

Um acidente, ocorrido nesta segunda-feira (18), numa estrada que fica no município de Carneirinho (MG) tirou a vida do agropecuarista de Fernandópolis, Luiz Simonato, de 64 anos.

Segundo consta Simonato seguia para uma propriedade rural próxima a Usina Coruripe naquele estado, quando teria perdido o controle da direção do veiculo Fiat Strada, com placas FUZ-3409, cor prata e acabou capotando várias vezes, sendo arremessado para fora do veículo juntamente com a porta do passageiro.

Ele sofreu politraumatismo e acabou morrendo no local. Ele foi velado e sepultado nesta terça-feira em Fernandópolis.