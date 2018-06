Batida deixa dois feridos no Centro de Jales

Motorista de uma picape não teria respeitado sinal de pare e colidido com carro que trafegava na preferencial. Vítimas foram encaminhadas à UPA da cidade.

Duas pessoas ficaram feridas na noite deste domingo (17) em um acidente de trânsito envolvendo dois veículos no Centro de Jales (SP).

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista de uma picape não respeitou o sinal de pare no cruzamento das ruas Seis com a Quinze e colidiu com um carro que trafegava pela preferencial. Após a colisão, a picape também capotou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o motorista da picape e um dos passageiros do carro atingido com ferimentos leves à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. A Polícia Civil irá investigar as causas da batida.