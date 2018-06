Elemento invade e rouba bens de imóvel que pertence a Igreja

Elemento invade casa que pertence a uma igreja de Votuporanga. Do imóvel, que fica na rua Bahia, ele levou aparelhos eletrônicos e um botijão de gás de cozinha. O crime aconteceu no final da tarde do último domingo (17). Segundo o pastor da igreja, a casa é mantida pela instituição e contou que ao chegar ao imóvel percebeu que as luzes do local estavam acesas e a porta dos fundos aberta.

Após uma olhada no local o pastor constatou que o ladrão furtou dois aparelhos de DVD’s e um botijão de gás de 13kg. O boletim de ocorrência foi registrado nesta segunda-feira (18) no 1º Distrito Policial. O caso será investigado posteriormente pela equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).