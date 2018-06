Incêndio destrói bar no Centro de Urupês

Fogo ainda atingiu uma loja de roupas e cômodos de uma casa

Um incêndio de grandes proporções assustou os moradores de Urupês (a 135 km de Votuporanga) na manhã de terça-feira, 19, destruindo um estabelecimento comercial no Centro da cidade. O fogo ainda atingiu uma loja de roupas ao lado e dois quartos, que ficam nos fundos do bar.

A suspeita é de que o fogo tenha começado com um curto circuito dentro do estabelecimento. Durante o incêndio, lojas ao lado foram interditadas. O Corpo de Bombeiros ficou a manhã inteira para controlar as chamas no bar que ficou destruído.

Duas pessoas foram socorridas e levadas para o pronto atendimento, depois de inalar a fumaça tóxica, mas passam bem. As causas do incêndio serão investigadas.