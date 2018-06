Jogos da Copa

Portugal x Marrocos

Teremos mais uma exibição de gala do melhor do mundo? Cristiano Ronaldo carregou Portugal e passou por cima da zaga espanhola e chega para o jogo contra o duelo contra o Marrocos querendo mais e buscando a artilharia do campeonato. A pergunta a ser feita é: alguém pode parar o gajo? A campanha de Portugal depende 99% dos faros de gol do camisa 7. E o Marrocos, coitado, se tudo correr normalmente já pode se despedir da Copa do Mundo bem cedo.

Data: 20/06

Horário: 09h00

Uruguai x Arábia Saudita

Mesmo com a vitória, o Uruguai não convenceu contra um Egito sem seu melhor jogador e chega nesse jogo contra a fraquíssima Arábia Saudita precisando provar que pode sonhar com algo na Copa. Suárez, o principal personagem uruguaio – para o bem e para o mal – nas duas últimas edições do torneio precisa mostrar para que veio na Rússia e ajudar Cavani (que jogou bem contra o Egito) a atacar. Se as coisas se ajeitarem no vestiário da celeste, podemos ter uma nova goleada em Rostov. Sobre a Arábia Saudita, o que se pode falar de um saco de pancadas de luxo?

Data: 20/06

Horário: 12h00

Irã x Espanha

O jogo que pode criar um grupo da morte para a última rodada. O Irã, líder do grupo, chega querendo copar um empate contra uma Espanha em crise, que mostrou um ataque fulminante – e um Diego Costa infernal – mas que também tem muitas deficiências na defesa. Pelo bem do futebol, as chances de acontecer a primeira zebra na Rússia são mínimas, mas o suficiente para criar uma boa expectativa para o jogo. Será que a campeã de 2010 pode ficar já na fase de grupos pela segunda copa seguida?

Data: 20/06

Horário: 15h00