O Antagonista

PT oficializa candidatura de Márcia Tiburi ao governo do Rio.

O PT oficializou neste domingo a candidatura de Márcia Tiburi ao governo do Rio, publica O Globo. “Em discurso recheado de expressões acadêmicas, como ‘processo coletivo’, ‘costura democrática’ e ‘devolução da cidadania às pessoas’”. Tiburi ocupa o lugar do ex-ministro petista Celso Amorim, que desistiu da candidatura.

Sem Gleisi, PT vai de Requião

Com Gleisi Hoffmann desidratada politicamente, o PT do Paraná resolveu apoiar a reeleição de Roberto Requião (MDB) ao Senado – e deve indicar um suplente na chapa.

Comandante do Exército recebe Alckmin

Como previsto, e dando continuidade às suas conversas com pré-candidatos ao Planalto, o general Eduardo Villas Boas, comandante do Exército, recebeu ontem Geraldo Alckmin.

Villas Boas postou foto do encontro no Twitter e disse que tem discutido com os presidenciáveis “as dificuldades orçamentárias que impactam negativamente as FA [Forças Armadas]”.

O comandante do Exército sofre de esclerose lateral amiotrófica, o que o obriga a usar cadeira de rodas.