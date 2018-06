Prefeitura leva sessão de cinema aos bairros nesta semana

Ação coordenada pela Secretaria de Assistência Social faz parte das estratégias do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

Pelo segundo ano consecutivo, moradores de seis bairros de Votuporanga terão sessões de cinema gratuitas ao ar livre durante esta semana, pelo projeto CinePeti. A ação, coordenada pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, faz parte das estratégias do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e leva o filme “Touro Ferdinando”, sempre às 19h30, começou na última segunda-feira (18/6), no bairro Colinas.

Hoje, terça-feira (19/6), a estrutura de telão inflável e cadeiras foi montada no Residencial Boa Vista. Na quarta-feira (20/6), será a vez dos moradores da Vila Carvalho; na quinta (21/6), na Praça Martinho Nunes Pereira (Praça do Tobogã), no Pozzobon; na sexta (22/6), no Parque das Nações; e, no sábado (23/6), para encerrar, no São Cosme.

Antes de iniciar a exibição do filme, equipes técnicas da Assistência Social aproveitarão a oportunidade das famílias reunidas para trabalhar com assuntos voltados à erradicação do trabalho infantil.

No final do ano passado, o projeto também havia sido realizado Secretaria de Assistência Social. “Estamos voltando com essa ação porque sabemos que o principal compromisso de governo do Prefeito João Dado é o de trabalhar pelas pessoas. Esperamos que as famílias aproveitem essa oportunidade e participem dessa iniciativa”, disse o Secretário de Assistência Social, Sergio Adriano Pereira.