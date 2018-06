Saneamento básico de Votuporanga é referência no país

Munícipio está em 4º lugar entre as cidades brasileiras de pequeno e médio porte citadas no Ranking ABES de Universalização do Saneamento 2018

Votuporanga é referência nacional quando o assunto é saneamento básico. Graças ao trabalho da Saev Ambiental, o município trata com eficiência 100% do esgoto coletado na cidade, além de gerar uma média de 675 milhões de litros de água por mês, garantindo o abastecimento de toda a população.

Foram índices positivos como esses que garantiram a excelente colocação da cidade na mais recente edição do Ranking ABES da Universalização do Saneamento, referente a 2016. Votuporanga alcançou o 4º lugar na lista das cidades brasileiras de pequeno e médio porte com acesso aos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e coleta e destinação adequada de resíduos sólidos.

No detalhamento do estudo, Votuporanga somou 100 pontos nas categorias de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto, Tratamento de Esgoto, Destinação Adequada de Resíduos Sólidos e 99,18 pontos em Coleta de Resíduos Sólidos. Os números foram fornecidos pelo SNIS –Sistema Nacional de Informações de Saneamento e dados de saúde.

Abastecimento de água

O abastecimento de água em Votuporanga conta com quatro pontos de captação e tratamento: a Estação de Tratamento da represa municipal e os Poços Profundos das regiões Norte, Sul e Sudeste.

“Em breve a cidade terá mais um Poço Profundo, com a conclusão das obras no bairro Monte Verde, região Oeste da cidade. Ele terá capacidade de reservar mais de 2 milhões de litros de água e garantir maior segurança hídrica à população. Somados a todos os outros sistemas, não haverá falta de água pelo menos nos próximos 30 anos”, afirma o Superintendente da Saev Ambiental, Waldecy Bortoloti.

Para garantir a qualidade da água tratada, são feitas manutenções e adequações periódica nos sistemas de distribuição. A água da represa municipal ocupa a terceira posição no ranking dos melhores Índices de Águas Superficiais divulgado pela Cetesb (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental).

Votuporanga ainda tem o menor índice de perda de água, se comparado com a média do Estado de São Paulo, e mais abaixo ainda que a média nacional (37%), com apenas 21,4%. “O bom índice deve-se a manutenções periódicas, controle de pressão nas caixas dos reservatórios, combate à fraude e troca periódica de hidrômetros”, refoçou Bortoloti.

Esgoto, Coleta de Lixo e Resíduos Sólidos

O sistema de tratamento de esgoto realizado pela Autarquia é econômico e eficiente. Todo o esgoto da cidade é direcionado para a ETE – Estação de Tratamento de Esgoto, onde é realizado o processo que garante a despoluição e filtragem da sujeira para ser devolvida ao meio ambiente.

A cidade também conta com coleta de lixo orgânico, que passa três vezes por semana em cada bairro; coleta seletiva semanal; as três unidades de Ecotudos e a Coopervinte. Além disso, também há coleta de vários resíduos destinados pelos geradores oriundos, por exemplo, dos setores da saúde e da construção civil.

No item Destinação Adequada de Resíduos Sólidos, o município tem todo o lixo orgânico coletado e encaminhado ao Aterro Sanitário particular, localizado em Meridiano, devidamente licenciado para receber estes materiais.