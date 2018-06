Senac lança programação de férias com opções de cursos

Há 15 oportunidades para quem deseja se capacitar no mês de julho

O Senac Votuporanga está com uma programação especial de férias para quem deseja aproveitar o período de descanso para desenvolver novas competências ou se aprofundar em algum assunto específico. A unidade está com inscrições abertas para 15 opções de cursos com início no mês de julho.

Com curta duração, as oportunidades são nas áreas de idiomas e linguagem, gestão e negócios, comunicação e artes, saúde e bem-estar, tecnologia da informação e desenvolvimento social.

De acordo com Eliane Baltazar Godoi, gerente da unidade, aproveitar esse período para se capacitar aumentam as chances de uma boa colocação no mundo do trabalho. “Nossa instituição forma cidadãos e profissionais qualificados para atuar em inúmeras áreas e, por isso, nossos cursos agregam diferenciais ao currículo, ajudando o aluno a crescer na carreira”, comenta.

Descontos e inscrições

Todos os cursos presenciais do Senac Votuporanga estão com desconto de 30%. É mais uma vantagem para quem precisa de retorno rápido do investimento, já que a metodologia da instituição prioriza a formação prática e a educação para a autonomia, estimulando o empreendedorismo.

Os interessados podem conferir a programação completa dos cursos e fazer as inscrições no Portal Senac www.sp.senac.br/votuporanga. O Senac Votuporanga fica na Rua Guaporé, 3.221, no bairro Nova Boa Vista.

Senac Votuporanga

Endereço: Rua Guaporé, 3.221 – Nova Boa Vista – Votuporanga/SP

Informações e inscrições: www.sp.senac.br/votuporanga