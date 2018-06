Bastidores

Por A.C. Camargo

É fora de dúvida que o prefeito João Dado abriu mais uma porta por onde passa o descontentamento do funcionalismo público municipal em relação à sua administração. Ao propor aumento seletivo para os contadores que atuam nos órgãos específicos da municipalidade, Dado conseguiu contentá-los, mas e ao mesmo tempo, ampliou a insatisfação das outras categorias do funcionalismo que também pleiteiam melhorias em seus salários. Sem entrar no mérito da questão, mesmo porque o trabalho desenvolvido pelos contadores é muito importante, os servidores das demais áreas também se sentem desprestigiados no que diz respeito ao que recebem ao final de cada mês. Todos bem sabemos que é praticamente impossível agradar a gregos e troianos ao mesmo tempo, mas em casos assim escancaram-se os motivos para reclamações.

Apoio decisivo

Nessa iniciativa o prefeito recebeu quase que total apoio dos vereadores, tanto assim que foram 12 votos favoráveis e apenas dois contrários, os de Sílvio Carvalho e Marcelo Coienca. Os edis que se colocaram ao lado de Dado nessa iniciativa manifestaram seus votos afirmando que a classe dos contadores é merecedora de melhores salários. Fica, porém, uma pergunta: E os demais?

Relacionamento

A cada dia que passa fica mais claro que o relacionamento do prefeito com a Câmara é para lá de tranquilo. Não é sem motivo, portanto, que em todos os pronunciamentos públicos João Dado destaca o valor da atuação dos vereadores, mantendo aquecidos os seus contatos com o poder legislativo. A rigor, a rigor, ele não tem dificuldade nenhuma quanto à aprovação das propostas que submete à apreciação dos vereadores.

Novidade

O assunto tem sido tratado discretamente, mas é muito provável que um dos atuais vereadores à Câmara saia candidato a deputado estadual ainda neste ano. As tratativas estão em andamento e até a próxima semana tudo poderá ficar resolvido. Segundo esse vereador, que pediu para não ser divulgado ainda seu nome, o convite é do partido ao qual ele está filiado e a intenção é obter votos para reforçar o cacife eleitoral da legenda.

E outro

Chegou ao conhecimento deste colunista, por vias indiretas, que o candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Osvaldo Carvalho na eleição passada, está fortemente inclinado a ser candidato a deputado na eleição de outubro. João Garcia estaria disposto a submeter seu nome a apreciação do eleitorado.

Eleição

Foi publicado ontem neste Diário o edital de convocação feito pela Associação Comercial de Votuporanga determinando a escolha da nova diretoria da entidade. A assembleia geral está marcada para o dia 27 próximo, quarta feira. Ainda não está confirmado o nome de quem será o futuro presidente, mas o mais provável é que seja mesmo o da empresária Elza Mara Pignatari Pinzan.

Coisa & tal

Por falar na ACV, a instituição dos comerciantes realiza hoje o seu segundo Fórum Empresarial, a partir das 8h30 em seu auditório. Sobre Liderança para Lojistas a palestrante é Gislaine Targa e para discorrer a respeito da nova forma de vender estará à frente da plateia Marcos Silvério.

Entre aspas

Frase repetida em quase todos os pronunciamentos de vereadores favoráveis ao aumento isolado dos salários dos contadores da prefeitura:

– Tudo o que vier em favor do funcionalismo eu voto a favor.