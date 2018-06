Bitrem desgovernado bate em caminhão e invade Hotel Fazenda

Caminhão derrubou muro do hotel fazenda na madrugada desta terça-feira (Foto: Arquivo Pessoal)

Parte do caminhão parou em cima da piscina do local (Foto: Arquivo Pessoal )

‘Dá alívio saber que não aconteceu nada com ninguém’, diz dono de hotel destruído por bitrem desgovernado

Veículo sem controle bateu em caminhão e invadiu estabelecimento de Ariranha (SP). Caminhoneiro teve ferimentos leves e acidente será investigado.

Os proprietários do hotel fazenda que ficou destruído ao ser atingido por um caminhão bitrem, em Ariranha (a 164 km de Votuporanga), estão aliviados porque os danos provocados ao estabelecimento foram apenas materiais.

O acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (19), às margens da Rodovia José Curi.

“Jamais imaginei que algo assim iria acontecer, o caminhão entrar onde entrou. Dá bastante alívio saber que não aconteceu nada com ninguém e foi só dano material”, afirma o dono do hotel fazenda, Gustavo Bonesso.

Segundo informações da Polícia Militar, o caminhoneiro trafegava pela estrada vicinal quando perdeu o controle da direção, bateu em um caminhão que estava estacionado no local e invadiu parte do prédio onde funciona o hotel.

O motorista teve ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital Padre Albino, em Catanduva (SP).

O muro do hotel ficou destruído, coqueiros foram derrubados e a estrutura sofreu danos. A cabine do caminhão ficou completamente destruída e parte dos reboques parou em cima da piscina.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. O prejuízo do proprietário do hotel ainda não foi contabilizado. O hotel fazenda funciona há 15 anos e deve ser fechado para a execução dos reparos necessários.