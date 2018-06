Deputado Fausto Pinato recebe reivindicações de vereadores de Votuporanga

O deputado federal Fausto recebeu a visita de uma comitiva de vereadores de Votuporanga na última semana. Em audiência na capital federal, o deputado recebeu os vereadores Mehde Meidão Slaiman Kanso, Wartão dos Santos e Vilmar da Farmácia, que apresentaram diversas reivindicações para Votuporanga.

O parlamentar se comprometeu em apresentar as emendas ao orçamento da União para o exercício de 2018 e garantiu apoio nas reivindicações apresentadas pelos vereadores.

De autoria dos vereadores, eles pedem apoio do deputado para liberar uma emenda parlamentar no valor de R$ 700 mil para a instalação de ciclovias nas principais avenidas de Votuporanga. De acordo com os vereadores, a construção de ciclovias é fundamental para proporcionar a comunidade melhor mobilidade urbana, bem como favorecer o meio ambiente, pois a bicicleta não polui e ainda proporciona qualidade de vida à população.

Os vereadores também reivindicaram ao deputado Pinato, que ele interceda junto ao Governo Federal para liberar uma emenda no valor de R$ 100 mil para a iluminação do campo de futebol “Professor Luiz Carlos Toloni”, anexo ao Ginásio de Esportes Mário Covas – zona norte de Votuporanga.

Em outra reivindicação, os vereadores pediram a Pinato a liberação de uma emenda no valor de R$ 100 mil para a instalação de sistema de irrigação no campo de futebol do Centro Esportivo da Ferroviária “Faies Habimorad” em Votuporanga.

Na mesma audiência, os vereadores pediram ao deputado que apresente uma emenda no valor de R$ 1,5 milhão, junto ao Governo Federal, objetivando a construção do Centro de Lazer e Esportes “Evandro de Alcântara Meato”, no bairro Jardim Filomena, em Votuporanga. “É uma importante de extrema importância para o bairro e uma antiga reivindicação dos moradores”, destacou.

Meidão, Wartão e Vilmar ainda reivindicaram ao deputado um pedido de verba no valor de R$ 50 mil para a Associação Fraterna da União de Pais e Amigos de Crianças Especiais “Recanto Tia Marlene”, entidade declarada de utilidade pública federal, que presta importante trabalho social em Votuporanga, onde atende mensalmente 55 pessoas portadoras de necessidades especiais.

Segundo os vereadores, para continuar a prestar os serviços, a entidade necessita ampliar sua estrutura física e ainda promover algumas reformas e, para tanto, é importante o apoio do Governo Federal.