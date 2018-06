Expediente da Prefeitura terá início às 13h nesta sexta-feira

Decreto determinou horários de atendimento especiais em dias de jogos da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo

Nesta sexta-feira (22/6), em virtude do jogo do Brasil contra Costa Rica, às 9 horas, pela Copa do Mundo, o expediente dos órgãos públicos ligados à Prefeitura de Votuporanga terá início às 13 horas. O horário de atendimento especial foi determinado por Decreto publicado no Diário Oficial Eletrônico no dia 6 de junho.

Unidades que apresentam necessidade de funcionamento 24 horas como UPA, SAMU, Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, continuarão com os horários de expediente normais. O sistema de plantão da Saev Ambiental também funcionará pelo 0800 770 1950.

Coleta de lixo

O serviço de coleta de lixo iniciará mais cedo nesta sexta-feira. Portanto, é importante que os moradores dos bairros onde o serviço ocorre às sextas-feiras, coloquem o lixo na noite de quinta ou na sexta até às 6h.

Horto Florestal e Ecotudo

O Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” e as três unidades do Ecotudo também funcionarão conforme determinações do Decreto, abrindo nesta sexta-feira, às 13h.

Centro de Cultura e Turismo

O Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura, também iniciará o atendimento nesta sexta-feira às 13 horas e ficará aberto ao público até às 19 horas. No sábado e domingo (23 e 24/6), o atendimento segue normalmente os horários de final de semana, das 15h às 20h.

No dia 27 de junho, quando o Brasil entra em campo novamente contra a Sérvia, às 15h, o expediente se encerrará às 14h com atendimento ao público até às 13h30.

O Decreto é válido apenas para os jogos realizados na primeira fase da competição. Portanto, caso a Seleção Brasileira avançar na competição, novas determinações poderão ser editadas conforme os horários dos jogos.