FEV entrega reestruturação da Área Poliesportiva do Campus Centro

Investimento de cerca de R$ 400 mil envolve adequações almejadas pelos alunos do curso de Educação Física; cerimônia de reinauguração foi realizada nesta terça (dia 19)

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) entregou, na manhã desta terça-feira (dia 19), mais uma importante obra aos seus alunos: a reestruturação da Área Poliesportiva do Campus Centro da UNIFEV. A cerimônia de reinauguração contou com a presença de membros da Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho de Curadores da FEV, gestores da Instituição, autoridades, representantes da comunidade interna e externa, e a imprensa.

Na oportunidade, os presentes puderam conferir as adequações das quadras, que receberam piso, pintura, bebedouro refrigerado e equipamentos novos, juntamente com vestiários compostos por duchas, sanitários e bancos, tudo adaptado conforme os padrões de acessibilidade.

O projeto, cujo investimento é cerca de R$ 400 mil, também contemplou a construção de um palco para aulas e apresentações realizadas, principalmente, pelo curso de Educação Física, mais um almoxarifado amplo para os bombeiros civis e uma sala adequada para abrigar a gráfica da Instituição, ambos alocados no bloco 7 (ao lado da quadra).

A abertura do evento contou com a presença do padre Gilmar Antônio Fernandes Margotto, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, que proferiu uma benção no local.

Na sequência, abrindo os discursos, o Diretor-Presidente da FEV, médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos, afirmou que a obra já era idealizada desde o início de sua gestão. “Agora, nossos estudantes passam a contar com uma área poliesportiva completamente revitalizada, para melhor aproveitamento de suas aulas práticas, atividades extensionistas e atendimentos à comunidade, que são realizados via Núcleo de Vivências Corporais, a Academia Unifev. Que este local também seja, literalmente, palco para disseminação do saber e de novos talentos”.

Em sua fala, o Diretor 1º Tesoureiro da FEV, Paulo Roberto Albertoni, agradeceu a presença de todos e reiterou que o intuito da Instituição é formar profissionais aptos a oferecer às pessoas o que há de melhor em suas profissões.

“Não se trata, apenas, de capital financeiro, mas de algo que ultrapassa os bens materiais, e que atende à nossa missão: Educar com excelência para o desenvolvimento pessoal e social”, completou.

O Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco, aproveitou a oportunidade para reafirmar a constante preocupação da Mantenedora em oferecer uma infraestrutura de ponta aos alunos, a fim de otimizar o aprendizado e os atendimentos à comunidade. “Temos aqui um verdadeiro complexo, composto por uma ótima academia e, agora, quadras poliesportivas totalmente revitalizadas. É uma conquista para todos”.

Em nome dos vereadores, o presidente da Câmara de Votuporanga, Osmair Ferrari, agradeceu pelo convite e estendeu os cumprimentos aos diretores, gestores e colaboradores da Instituição. “Sempre digo que a UNIFEV é a nossa grande parceira, comprometida com a população local e regional. Obrigado por mais esta importante obra”, finalizou.

Ao final da cerimônia, foi realizado o descerramento da placa, ato que simbolizou a inauguração oficial da Área Poliesportiva do Campus Centro.