Homem invade residência, rouba pertences e mata  cachorros

Crime chocou a população tamanha violência com os animais; se não bastasse a moradora do imóvel que se encontra grávida de seis meses, perdeu todos seus pertences pessoais e principalmente o enxoval do bebê

Imóvel que foi invadido se encontra com a energia e água cortados; 5 filhotes mortos a paulada

Uma mulher que se chama Érica, de 24 anos e que se encontra grávida de seis meses teve sua casa invadida e furtada na madrugada desta terça-feira (19), se não bastasse, o elemento ou elementos que invadiram o imóvel, que fica na extinta “zona” próximo ao Jardim das Flores Crematório e Cemitério, à beira da rodovia Euclides da Cunha ainda mataram uma cachorra e os seus 5 filhotes. A mãe dos cachorrinhos foi estrangulada e os filhotes mortos a pauladas.

Se não bastasse tamanha crueldade, a moradora do imóvel ficou sem seus utensílios domésticos, como televisor, aparelho de som e, principalmente o enxoval do bebê que espera. A jovem pede que qualquer doação possa ser feita diretamente pelo telefone: 17-99157-0052

Na manhã de ontem, a diretora do Centro de Proteção e Vida Animal, Neide Covre esteve no local e lamentou a crueldade contra os animais. “Lamentamos profundamente essa atrocidade, agora é retirar os outros dois cães que sobraram e colocá-los em um local seguro”, destacou. Neide Covre lamentou principalmente a situação em que Érica se encontra e prometeu auxiliá-la.

Outro que este no local foi o vereador Chandelly que realizou imagens com os animais mortos. O protetor e ativista da causa animal lamentou e espera justiça e que os culpados sejam punidos.