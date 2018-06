Jogos da Copa

Dinamarca x Austrália

O jogo chave da Dinamarca já passou e agora não pode bobear para selar a classificação. Poulsen, autor do gol, chega com moral para o duelo contra a Austrália e precisa que Eriksen, o craque do time, apareça mais. A Austrália mesmo depois de ter feito jogo duro contra a França, chega na segunda rodada como azarão e precisa de uma vitória para continuar sonhando com a classificação, mas não tem uma defesa tão segura para se jogar no ataque em buscar do resultado. Pelas circunstâncias, a Dinamarca deve praticamente assegurar a vaga depois desse jogo.

Data: 21/06

Horário: 09h00

França x Peru

Vai embolar? Se a França não tivesse jogado de forma tão medíocre contra uma fraca Austrália, daria para dizer que o Peru chegaria para esse jogo já praticamente desclassificado depois de perder para a Dinamarca, mas a verdade é que os franceses não empolgam e o time sulamericano deve chegar mais forte com Guerrero nos 11 iniciais. O jogo vale a classificação e quem perder vai se complicar muito. A França é favorita pelo elenco que tem, mas não seria uma surpresa se Cueva e Guerrero aprontassem para cima da turma de Pogba e Griezmann.

Data: 21/06

Horário: 12h00

Argentina x Croácia

Tocar no Messi nem sempre resolve. Ainda que fosse um mistério como Sampaoli armaria o time da Argentina depois de esnobar alguns bons atacantes, parece que o esquema escolhido pelo técnico foi o Messi & Amigos que até funcionou na Copa de 2014, mas que parece não resistir ao frio russo. Os hermanos chegam nessa segunda rodada precisando vencer justamente contra o adversário mais forte do grupo. A Croácia, por outro lado, deve tentar segurar o jogo pelo meio campo onde tem muita qualidade, e se não sair derrotada, já encaminha muito bem uma classificação.

Data: 21/06

Horário: 15h00