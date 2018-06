Justiça Estadual realiza Leilão Eletrônico

A Justiça Estadual de Votuporanga em conjunto com o leiloeiro oficial Rodrigo A. Rigolon da Silva realizam leilão eletrônico no dia 26 de junho de 2018, com encerramento às 14H20, pelo site www.leiloesjudiciais.com.br/sp. No evento, serão leiloados um sítio com 36 hectares e 02 casas, uma localizada em Votuporanga e outra em Fernandópolis, além de um veículo. Possibilidade de parcelamento para os bens, consultar.

Para participação e oferta de lances eletrônicos, os interessados deverão fazer cadastro prévio no site www.leiloesjudiciais.com.br/sp. Os organizadores orientam a realizar o cadastro e o envio da documentação necessária em até 24 horas antes do leilão, evitando assim, problemas na liberação. No 1º leilão o lance mínimo é igual ou superior ao valor da avaliação, no 2º leilão é menor, conforme abaixo.

Os bens imóveis e veículos poderão ser parcelados com entrada de 25% e o restante em até 30 vezes, observando-se algumas condições, consultar o edital.

Lances à vista terão preferência, bastando igualar ao valor do último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa. O lance a prazo tem de superar o lance anterior, já o lance à vista basta igualar o último lance a prazo e terá preferência.

Sítio: 36,30 hectares, com casa e curral, Faz. Santa Rosa, na Faz. Marinheiro do Meio, Distrito de Pedranópolis, (parcelável) Avaliação: R$906.043,32 – Lance Mínimo: R$ 543.625,99.

Imóveis: Parte ideal de 02 casas c/ 38,33 (total 230m²), terreno c/ 112,05m² (total 672,31m²), parte do lote 01, quadra 21, R. Presidente Dutra, 1.734/1.741 c/ R. Conde Francisco Matarazzo, Cidade Nova, CRI 2.585. (Usufruto Vitalício) (parcelável) Avaliação: R$ 28.333,33 – Lance Mínimo: R$ 16.999,99.

Veículo: GM/Monza SL/E EFI 2.0, 92/92, vermelho, BMR-0355, regular estado. (parcelável) Avaliação: R$ 8.000,00 – Lance Mínimo: R$ 4.800,00.

Interessados podem obter informações mais detalhadas pelo site www.leiloesjudiciais.com.br/sp ou então pelo 0800-707-9272.