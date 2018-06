Lavanderia pode ser um ambiente bonito e funcional

A área de serviço nem sempre fica visível aos visitantes. Com isso, a sua decoração muitas vezes é deixada de lado. Em apartamentos pequenos, no entanto, esse local é uma extensão dos demais cômodos. Em residências maiores, pode ser decorado como se fosse um ambiente totalmente diferente dos demais. Abaixo, confira algumas dicas para você modificar a sua lavanderia:

1 – Adesive a máquina de lavar roupa

Para mudar o visual da sua máquina de lavar, uma boa dica é adesivar o equipamento. As fitas adesivas pretas ou coloridas permitem que você possa fazer vários desenhos como listras e xadrez. Também existem papéis já com temas específicos e formas geométricas. Só tome cuidado para adquirir um adesivo com material resistente ou à prova d’água.

2 – Invista na iluminação

Para passar e lavar as roupas com tranquilidade, é necessário ter um bom projeto de iluminação mesmo se o espaço for pequeno. O ideal é ter vários focos de luz independentes. Apenas uma luz no teto pode não ser o suficiente, principalmente para iluminar dentro dos armários onde ficam os produtos. As lâmpadas LED e as fluorescentes são boas alternativas, porque não interferem nas cores das roupas. Durante o dia, aproveite ao máximo a iluminação natural.

3 – Verticalize

Essa dica é principalmente para quem não tem um espaço muito grande. Deixe o chão livre, com espaço para você circular. Para guardar os produtos de limpeza, como sabão em pó e em barra, alvejante, removedores de manchas e amaciantes, use prateleiras para organizar esses itens e deixar o espaço mais funcional.

4 – Tenha uma bancada

Para organizar as roupas e apoiar baldes e cestos, nada melhor do que uma bancada. Se sua preocupação é com o espaço, esse problema é facilmente resolvido com uma bancada retrátil, que pode ser recolhida depois que for utilizada. Se a máquina de lavar contar com abertura frontal, você ainda pode instalar acima da lavadora.

5 – Otimize os espaços

O design eficiente depende de um local organizado. Para tornar a sua lavanderia ainda mais funcional, pense nas atividades específicas desempenhadas nesse local: altura do tanque, da bancada e das prateleiras, utilização de cabides para as roupas, pontos elétricas e hidráulicos, entre outras particularidades.