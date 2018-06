Mercado de suplementos segue em alta

Setor faturou R$ 2,2 bilhões em 2017, 9% a mais do que no ano anterior

Os usuários de academia e atletas de alto rendimento utilizam com frequência produtos feitos com base em nutrientes existentes no nosso organismo ou dos quais nosso corpo precisa. Essa categoria é chamada de suplementos e está em alta no Brasil. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri), em 2017 o país faturou cerca de R$ 2,2 bilhões com esses produtos, 9% a mais que no ano anterior.

Com esse índice, o Brasil é um dos países que mais cresce no segmento. A expectativa da entidade é de que o crescimento em 2018 seja ainda maior, na ordem de 15% e com um faturamento de R$ 2,5 bilhões. Suplementos à base de proteína, como o whey protein, lideram as vendas, com 65%; em seguida estão aminoácidos e energéticos, com uma participação de 15% cada, e hipercalóricos, com 5%.

O mercado nacional, no entanto, está longe de bater os Estados Unidos, campeão de vendas do setor. No país norte-americano, o faturamento é de US$ 7 bilhões ao ano. São 4 mil marcas e 100 mil pontos de venda. Aqui, esse número é de 500 e 11 mil, respectivamente.

O potencial de crescimento é grande porque, de acordo com a associação, de 55 milhões a 60 milhões de brasileiros praticam atividades físicas. Desses, 10% fazem uso de suplementos. Em entrevista ao Jornal Cruzeiro do Sul, o presidente da Abenutri, Marcelo Bella, disse que o público é majoritariamente masculino, com 80% de homens e 20% de mulheres, sendo que oito em cada 10 pessoas têm entre 15 e 30 anos.

Desconfiança

Apesar do crescimento do setor no Brasil, muitas pessoas ainda desconfiam dessa categoria de produtos por falta de informação. A confusão maior é com os esteroides, mais conhecidos como “bombas”. Os suplementos alimentares são feitos a partir de nutrientes como proteínas, vitaminas, minerais e carboidratos.

Já os esteroides têm uma composição química feita a partir de hormônios, como a testosterona, e só podem ser adquiridos com prescrição médica. O uso indiscriminado desses anabolizantes pode acarretar em vários problemas de saúde e até câncer. Em competições esportivas, o uso desse artifício é vetado. O mercado negro de anabolizantes visa suprir a necessidade de pessoas que querem ter resultados rápidos.

Com suplementos, o resultado é mais demorado – e infinitamente mais seguro. Apesar disso, é essencial que o usuário busque orientação com um nutricionista. Ele é o responsável por indicar a melhor dose para você e quais suplementos você pode ou não tomar. Também te ajudará com um plano alimentar feito exclusivamente para suas necessidades. Os suplementos não são milagrosos. Para funcionarem, necessitam de uma alimentação balanceada e a prática de exercícios.