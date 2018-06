Nome de Dimas Liévana de Camargo é eternizado em rua de Votuporanga

Da Redação

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na última sessão, ocorrida na ultima segunda-feira, por unanimidade, o projeto de Lei de numero 120/2018 de autoria do vereador Silvião Carvalho que trata de denominação de via pública em homenagem a Dimas Liévana de Camargo, localizada no Loteamento Parque Vida Nova Votuporanga.

Justificativa:

Dimas Liévana de Camargo

Engenheiro Elétrico/ eletrônico formado pela FEI (Faculdade de Engenharia Industrial), pós-graduado em Administração com ênfase em finanças pela faculdade Getúlio Vargas.

Vasta experiência como empresário de comunicações na implantação e gestão de emissoras de radio, edição de jornais e revistas e no segmento industrial gráfico.

Dimas atuou como Engenheiro Elétrico/ eletrônico em grandes companhias como Barefame Instalações Industriais Ltda. e Ultratec Engenharia S/A nestas empresas gerenciou equipes e projetos de grande porte e alta criticidade, de plataformas de Petróleo da Petrobras a projetos de implantação, montagem mecânica e elétrica de hidrelétricas como a de Usina Hidroelétrica de Sobradinho/BA, Subestação do Guarujá II – Guarujá/SP, Usina Hidroelétrica de Itaparica-CHESF Itaparica/PE e Usina Hidroelétrica de Paulo Afonso IV – Paulo Afonso/BA para as empresas CHESF Companhia Hidro Elétrica de São Francisco e CESP Companhia Energética de SP.

Após esta volta por diferentes lugares do Brasil (Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais) Dimas retorna para Votuporanga na década de 80, para trabalhar com seu pai, o Sr. Nelson Camargo e seus irmãos Claudia (in memoriam), Dirceu e Danilo Liévana de Camargo, no então jornal A Vanguarda e Rádio Clube AM de Votuporanga. Empreendedor por vocação ele realizou a transformação do parque gráfico de antigas maquinas impressoras e linotypes a chumbo para a modernidade da impressão Off Set e era dos computadores.

Com grande esforço, visando os benefícios aos cidadãos votuporanguenses, Dimas conseguiu a concessão de um canal de Frequência Modulada para a cidade, a atual Radio Clube FM, foi o idealizador da construção da torre da Rua Bahia que transmite os sinais da radio para além de toda a região e sinais de outras emissoras de comunicação,

Dinâmico, visionário, tendo a liderança o seu ponto alto, sempre se voltava a necessidade de todos. Conselheiro, amigo e leal.

Idealizou o shopping a céu aberto em Votuporanga quando foi presidente da Associação Comercial de Votuporanga, fez projetos e ao apresentar tinha um brilho nos olhos, pensava na valorização do comercio e nas vantagens aos cidadãos.

Foi também Vice-presidente da AESP Associação das Emissoras do Estado de São Paulo, colocando Votuporanga em grande visibilidade regional e estadual e a frente de tecnologias do meio da comunicação.

Dimas Liévana de Camargo faleceu no dia 9 de março de 2014 e deixou a esposa Rosmari Nassin Jorge de Camargo e as filhas Marina Jorge de Camargo, casada como Emanuel Pilliez; Gabriela Nassin Jorge de Camargo, casada com Guilherme e Nathália Nassin Jorge de Camargo, além dos netos Gustavo, Anita e Amadeo. Era irmã de Dirceu, Danilo e de Claudia Liévana de Camargo (in memorian) homenageada com o nome no setor de imprensa, no plenário Octávio Viscardi, da Câmara Municipal de Votuporanga.

Por ser um cidadão que ajudou a construir a história deste município entendemos que o seu nome deve ser preservado na memória da presentes e futuras gerações com a denominação de uma via pública”.

Vereador Silvio Carvalho.

Chandely: “É uma homenagem mais do que justa já que na verdade, ele foi meu patrão. Eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado do Dimas, do Dirceu, do Danilo. Infelizmente Votuporanga perdeu uma pessoa incrível, porque a família Camargo sempre foi fenomenal para a cidade de Votuporanga. Essa Família contribui a cada dia para o crescimento da cidade, são veículos de comunicações muito importantes. Eu quero dizer que eu aprendi, não só com o Dirceu, mas com toda família Diário de Votuporanga e Clube FM, mas principalmente com o Dimas, que morava em São Paulo, mas parecia que estava em Votuporanga se preocupando, sempre inovando com as empresas e valorizando seus colaboradores. Eu sou muito grato à família Camargo. Eu só não tive a oportunidade de conhecer o Sr. Nelson que só são elogios a sua pessoa. Hoje está sendo muito especial pra mim, essa homenagem é muito justa. Hoje sou jornalista/radialista graças ao que a Clube FM me proporcionou principalmente na pessoa do Dimas. Ele será merecidamente lembrado eternamente por todos de Votuporanga”.

Meidão: “Eu não poderia deixar de vir a essa tribuna para enaltecer essa pessoa. Eu tive uma participação muito grande com o Dimas em diversos momentos. Um deles foi a revitalização da rua Amazonas, a ideia foi dele, quando foi presidente da Associação Comercial.

Numa ocasião estivemos em São Paulo eu, ele e o Sr. Nelson Camargo para a instalação da Clube FM em Votuporanga. O Dimas trabalhou muito por nossa cidade. Eu venho a esta tribuna para dizer os benefícios que foram dados na época à minha família, com a oportunidade que foi dada aos meus irmãos que eram locutores esportivos, o Ali e Fauzi Kanso; essa dupla foi criada pelo Sr. Nelson Camargo e pelo Dimas. Meus irmãos depois foram para as grandes rádios de Campinas e São Paulo, mas nunca se esqueceram da escola e dos seus mestres. Eu quero deixar aqui os cumprimento ao Silvio por esse projeto”.

Osmair Ferrari: “Temos hoje o Centro Convenções e o viaduto da SP 320 com o nome do jornalista Nelson Camargo, a Cem Professora Anita Liévana de Camargo; temos no plenário dessa Casa, o setor de impressa o nome da jornalista Cláudia Liévana de Camargo, a rua Olga Loddi Camargo (mãe do Sr. Nelson) e agora rua Dimas Liévana de Camargo, parabéns ao Silvio Carvalho pela lembrança e aos demais vereadores”.

Antonio Carlos de Camargo: “Eu convivo com essa família há 40 anos, no Jornal, na antiga Clube AM e até hoje na FM e eu posso dizer a vocês, o Silvião acertou na mosca prestando essa homenagem”.

Dirceu Camargo: “A Família Camargo sensibilizada agradece a homenagem prestada a um filho que honrou o nome de seus pais e irmãos e que se dedicou inteiramente à Votuporanga nas funções que exerceu. De fato a criação da ideia da revitalização da rua Amazonas foi dele, de se criar um shopping à céu aberto. Demorou mas isso se tornou realidade. O Dimas mora diretamente nos nossos corações quem conviveu com ele sabe muito bem disso. Uma figura sempre alegre que transmitia muito otimismo para todos nós. Obrigado em meu nome, do Danilo, da Rosmari, das filhas do Dimas, de seus genros e netos, pela homenagem prestada nessa Câmara”.