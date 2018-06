Pontes Gestal promove Queima do alho e Leilão de gado

Neste domingo (24/6), Recinto de Exposições reúne grande público para ajudar a Santa Casa de Votuporanga

O município de Pontes Gestal promove a segunda edição do evento Queima do alho e Leilão de gado em prol à Santa Casa de Votuporanga neste domingo (24/6). A comissão de voluntários está se dedicando para a iniciativa que tem renda para o Hospital, salvando centenas de vidas.

A ação tem início às 12h, no Recinto de Exposições. Quando chegarem no local, os participantes se depararão com som de qualidade da dupla Alex e Marcos. Com música boa e agitada, o público poderá saborear delicioso feijão tropeiro e arroz carreteiro, preparados especialmente pela Comitiva Devotos de Tião Carreiro.

O organizador Sidney Aparecido Cardoso destacou que a Comitiva é a mesma do ano passado. “A comida foi muito elogiada, por isso trouxemos novamente. Os Devotos de Tião Carreiro foram vice-campeões na Queima do Alho de Barretos no ano passado e campeões no Encontro de Muladeiros de Barretos”, disse. Os ingressos custam R$15.