Prefeitura revitaliza avenidas de entrada e saída da cidade

Avenidas como a João Gonçalves Leite, Onofre de Paula e Hernani de Mattos Nabuco recebem melhorias

A Prefeitura de Votuporanga iniciou trabalhos de revitalizações de três importantes avenidas: João Gonçalves Leite, Onofre de Paula e Hernani de Mattos Nabuco. Todas estão entre as principais vias de entrada de Votuporanga. As melhorias são voltadas à iluminação, sinalização de solo e paisagismo.

No dia 8 de agosto, aniversário do município, o Prefeito João Dado fará eventos de entrega da revitalização dessas três vias que levam o nome de personalidades políticas de Votuporanga. João Gonçalves Leite, avô de João Dado, foi prefeito nomeado de agosto de 1945 a abril de 1947 e primeiro prefeito eleito por votos em dois mandatos (6/1/1948 a 1/1/1952 e 2/1/1956 a 1/1/1960). Onofre de Paula foi vice-prefeito no primeiro mandato de João Antônio Nucci, no período de 1/2/1977 a 31/1/1983. E Hernani de Mattos Nabuco foi homenageado, neste ano, com o projeto de lei de autoria do vereador Mehde Meidão, tendo sido prefeito em dois mandatos, de 2/1/1960 a 31/12/1963 e 1/2/1969 a 30/1/1973.

“Além de melhorar o visual das avenidas, promover o plantio de novas árvores e aumentar a segurança do trânsito nessas vias, vamos também homenagear nosso passado com este evento em que pretendemos descerrar as placas com os nomes dessas três autoridades e inserir obeliscos para receber os visitantes que passam por essas regiões”, conta o Prefeito João Dado.