SENAI e Prefeitura abrem vagas para novo curso gratuito

São 32 vagas abertas para o curso de Operador de Logística, com duas opções de pré-matrícula: manualmente, na secretaria do Senai, ou diretamente pela internet

Mais um curso de qualificação profissional inteiramente gratuito está sendo oferecido aos votuporanguenses, pela parceria entre a Escola SENAI e a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. O curso de Operador de Logística capacitará o aluno com conhecimentos básicos sobre as ferramentas e sistemas de logística, formando competências para agilizar o trâmite das operações logísticas.

As inscrições já estão abertas, com prazo final de 15 de julho, sendo que o início das aulas está previsto para 23 de julho, com térmico do curso em 20 de novembro.

Para concorrer às bolsas de estudo, os candidatos precisam efetuar uma pré-matrícula, que pode ser realizada de duas formas: manualmente ou on-line. O formulário de inscrição está disponível apenas no endereço eletrônico do SENAI. Para quem optar pela inscrição manual, a entrega dos formulários preenchidos deverá ser na Escola SENAI, na Rua Olga Loti Camargo, 3500, no Jardim Santos Dumont. Mais informações podem ser obtidas no site ou pelo fone (17) 3426-8231.

Terá prioridade no critério de seleção, o candidato desempregado, sendo que os demais requisitos para se habilitar ao curso são: ter, no mínimo, 18 anos completos; não ser bolsista em outro curso no SENAI-SP; ter renda per capita igual ou menor que 1,5 (um e meio) salário mínimo federal, o que corresponde atualmente a R$ 1.405,50; e grau de escolaridade com prioridade para quem cursou, no máximo, o ensino médio. Como nos demais cursos, após a classificação, o SENAI encaminhará uma mensagem a cada candidato, indicando se ele foi classificado para matrícula ou se ficou como suplente em até 10 (dez) dias úteis antes da data do início do curso.

De acordo com o secretário Flávio Piacenti, “a logística foi apontada como uma ocupação industrial em crescente expansão, evidenciada numa das últimas pesquisas realizadas pela Confederação Nacional da Indústria (CNI)”, assinala. “Numa cidade que cresce num ritmo intenso, médias e grandes empresas estão se instalando e querem um profissional que reúna algumas características indispensáveis como o conhecimento do processo logístico e informática aplicada a logística, bem como possa trabalhar de forma organizada, proativa e com habilidade de resolver situações adversas”