Unidade da Burger King de Votuporanga está quase pronta

As arquitetas Mayara Sousa e Maria Alícia. Recepcionaram o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Flávio Piacenti Junior

A inauguração oficial da unidade de Votuporanga acontece no próximo dia 30

Ela irá funcionar na avenida Brasil, esquina com a rua Drº Wolfran Heringer em prédio que foi totalmente remodelado. A edificação original foi planejada para abrigar o Habib´s, que mais tarde foi fechado, dando lugar a uma churrascaria.

O Burber King além de oferecer o serviço de drive thru servirá todos os tipos de lanches.

Na terça-feira (19/6), uma equipe da Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Votuporanga realizou uma visita ao local para liberar a expedição do Habite-se, documento necessário para que seja possível o início das atividades.

Os fiscais foram recebidos pelo encarregado da obra, Allan Pereira e pelas arquitetas Mayara Sousa e Maria Alícia. Quem também esteve no local foi o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Flávio Piacenti Junior.

De acordo com os representantes da franquia, o Burger King de Votuporanga será inaugurado no próximo dia 30 de junho, pela manhã. “O cronograma da obra está sendo cumprido e o que resta será devidamente finalizado até a próxima semana”, afirmou Allan Pereira. Completando a informação, a arquiteta Mayara Sousa informou que a equipe que atuará no Burger King já está concluindo os treinamentos em São José do Rio Preto, “e todos estarão prontos para atender a comunidade votuporanguense com o padrão de qualidade que a franquia exige”, completou.

Para o secretário Flávio Piacenti, “o momento é de comemoração, não só pelos 30 empregos diretos que foram criados, mas pelo fato de que é mais uma empresa que acredita no potencial de Votuporanga, na pujança de sua economia e até de seu potencial turístico nos setores da Educação, Saúde e de Negócios”, comemorou. “A marca Burger King soma mais de 11 mil colaboradores e possui mais de 600 pontos de venda, estando presente em quase todos os Estados”, concluiu Piacenti.

Burger King, muitas vezes abreviado como BK, é uma rede de restaurantes especializada em fast-food, fundada nos Estados Unidos por James McLamore e David Edgerton, que abriram a primeira unidade em Miami, Flórida.

A empresa começou em 1953 com o nome Insta-Burger King, uma cadeia de restaurantes com sede em Jacksonville. Depois que o Insta-Burger King entrou em dificuldades financeiras em 1954, seus dois franqueados localizados em Miami, David Edgerton e James McLamore, compram a empresa e rebatizam-a Burger King.