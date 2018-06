Unidade do Câncer de Mama voltará a Votuporanga

Em reunião com o prefeito João Dado, a responsável pela carreta disse que os agendamentos serão iniciados a partir de meados de julho; carreta atenderá em locais a serem definidos

Em visita ao gabinete do prefeito João Dado, a enfermeira do Hospital de Amor, antigo Hospital do Câncer de Barretos – Fundação Pio XII – Unidade Fernandópolis, Ariane Muniz Cassuchi acertou alguns detalhes sobre a volta da Carreta do Câncer a Votuporanga. Participaram do encontro, o Coordenador do Hospital do Município Antônio Carlos Curte, o Vice-Prefeito Renato Martins e o vereador Giba, responsável pela intermediação do retorno da unidade móvel ao município.

A carreta visa oferecer exames gratuitos de mamografia a mulheres entre 40 e 69 anos. O serviço será viabilizado com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Saúde, Câmara Municipal e representantes do hospital na cidade. Satisfeito com a notícia, o prefeito João Dado agradeceu a iniciativa e afirmou que a Carreta deve atender entre julho e agosto com local ainda em definição.

O Coordenador do Hospital do Município, Antônio Carlos Curte, explica que também estão sendo verificados horários diferenciados, para que todas as interessadas (conforme faixa etária) possam ser submetidas a mamografia.

O Vice-Prefeito, Renato Martins que acompanha as reuniões sobre a vinda da Carreta, explicou que o cronograma completo com datas e horários de atendimento, assim como as formas de inscrição, estão sendo definidos para divulgação.

Mamografia

A mamografia identifica o câncer quando ainda não é palpável em um exame clínico ou através do autoexame realizado pela paciente. Descobertas precoces de cânceres mamários através da mamografia, aumentam muito as chances de um tratamento bem-sucedido.

Os benefícios da mamografia quanto a uma descoberta precoce e a possibilidade do tratamento do câncer mamário são muito significativos, compensando o risco mínimo da radiação e o desconforto que algumas mulheres sentem durante o exame.