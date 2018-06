17º Salão São Paulo de Turismo apresenta as belezas dos municípios paulistas

Da Redação

O presidente da Comissão de Turismo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Itamar Borges, participou da solenidade de abertura do 17º Salão São Paulo de Turismo, nesta terça-feira, 19 de junho. O evento, que é organizado pela Associação dos Municípios de Interesse Cultural e Turístico (AMITur), também conta com o 18º Congresso do Turismo Paulista e a 7ª Expo Artistas Paulistas.

Criado para expor todo o potencial existente em muitas das 645 cidades que compõe o Estado de São Paulo, principalmente os seus potenciais Turísticos, Culturais, Artesanais e Históricos, o Salão São Paulo de Turismo reúne estandes dos principais destinos turísticos paulistas com o objetivo de realizar negócios e aproximar os principais atores do turismo, desde gestores públicos até agentes e operadores de viagens, empreendedores de turismo, donos de hotéis, resorts, parques temáticos, entre outros.

Além do deputado Itamar, a mesa principal do evento foi composta pelo o presidente da AMITur, Jarbas Favoretto (responsável pela Coluna do Turismo Paulista publicada aos domingos neste Diário); a presidente da Conteúdo Brasil, Susy Rosa Camargo; o presidente da Fenatur, Michel Tuma Ness; os deputados Célia Leão, Sebastião Santos e Carlão Pignatari; os Secretários Estaduais de Turismo e Cultura, Fabrício Cobra Arbex e Romildo Campello, respectivamente; e a secretária-adjunta de Turismo, Bianca Colepicolo.

Segundo Itamar Borges, que tem o turismo como bandeira do seu mandado e acredita na força do setor para movimentar a economia regional, o Estado de São Paulo é um grande mercado a ser explorado. “Com a aprovação da Lei que cria os Municípios de Interesse Turístico, nosso estado ganha ainda mais força e protagonismo. O turismo é o caminho para superarmos esta crise econômica e voltarmos à rota do crescimento e desenvolvimento”, disse o deputado, que é autor da Lei que cria os MITs.

O parlamentar também elogiou a organização do evento e os participantes. “Vivo o Salão São Paulo de Turismo desde sua primeira edição e é uma alegria prestigiar o crescimento deste evento. Parabéns ao presidente Jarbas, aos expositores e todos os evolvidos na organização”, completou.

Na ocasião o deputado visitou diversos estandes, entre eles: Maravilhas do Rio Grande – das cidades de Cardoso, Fernandópolis, Guarani d’Oeste, Indiaporã, Votuporanga, Meridiano, Mira Estrela, Ouroeste, Pedranópolis, Populina e Riolândia; Tietê Vivo – com Pereira Barreto, Sud Mennucci, Itapura e Ilha Solteira; Circuito Espelho D’Água – dos municípios de Santa Rita D’Oeste, Santa Clara D’Oeste, Santa Fé do Sul, Rubineia, Três Fronteira e Palmeira D’Oeste; Laranjal Paulista; Porto Ferreira; Uchoa; Barretos; Buritama; Analândia, Corumbataí e Itirapina; Circuito Alta Mogiana, e muitos outros.

O presidente da União dos Vereadores do Estado de São Paulo (UVESP), Sebastião Misiara, prefeitos, vice-prefeitos, secretários de turismo, empresários e profissionais do setor também prestigiaram o evento, que teve entrada gratuita e seguiu até ontem (quinta-feira – 21), no Centro de Eventos São Luís, na região da Paulista, em São Paulo/SP.