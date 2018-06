ACV apresenta nova frota e recebe selo ISO 9001:2015

Associação Comercial está com quatro motocicletas e dois carros para atender aos associados de Votuporanga e clientes de toda a região; ISO confirma qualidade no atendimento prestado

Da Redação

A ACV – Associação Comercial de Votuporanga agora faz parte do rol de instituições reconhecidas pela qualidade no atendimento e serviços prestados para seus associados e população. A entidade recebeu na manhã desta quinta-feira (21/6), da empresa Templum, o selo ISO 9001:2015, certificando a excelência desenvolvida em cada processo para atender o seu público. A implantação ocorreu em nove meses, superando a meta inicial de um ano.

“Sempre trabalhamos para garantir que os nossos associados consigam os resultados que buscam e que cresçam as suas empresas, por este motivo a preocupação em oferecer a qualidade em nossos serviços. A conquista do ISO 9001:2015 em tempo recorde vem apenas confirmar aquilo que a nossa dedicada equipe tem feito nos últimos anos, atender com excelência o nosso público”, comemorou o advogado e empresário Celso Penha Vasconcelos, presidente da ACV.

A entrega do selo foi realizada no auditório da Associação Comercial, na presença de convidados, empresários e autoridades, como o prefeito de Votuporanga João Dado. “A ACV contribui muito com o progresso da nossa cidade e região. Com a certificação, temos certeza que toda a população será beneficiada, já que a nova forma de fazer gestão implementada vai gerar ainda mais resultados econômicos e por consequência, na geração de emprego e renda”, pontuou Dado.

O vereador Daniel David (PV), representando a Câmara Municipal de Vereadores, também participou da cerimônia, ressaltando o papel da entidade. “Quero parabenizar todos os diretores e a equipe de colaboradores. A inovação tem marcado o dia a dia da ACV, que tem dado dinamismo e força para o crescimento do comércio de Votuporanga”, destacou.

Nova frota de veículos

Para melhorar ainda mais os serviços prestados, seguindo o plano de trabalho definido com a implantação do ISO 9001:2015, a diretoria da ACV apresentou nesta quinta-feira a nova frota de veículos disponíveis para atender aos associados e também as demandas de sede regional da Boa Vista SCPC.

Agora, a entidade conta com quatro motos e dois carros. “A quantidade de veículos ampliou com a aquisição de um carro e uma moto 0km. Essa necessidade surgiu por conta da expansão dos serviços prestados pela Associação Comercial de Votuporanga”, explicou o empresário e advogado Celso Penha Vasconcelos, presidente da entidade.

A ACV foi a primeira Associação Comercial escolhida para receber o novo sistema de gestão da Boa Vista SCPC. Desde janeiro deste ano, a Associação é sede regional da entidade, atendendo as demais Associações da região, levando a solução em serviços que garantam o crescimento e fortalecimento do comércio e da economia.

2º Fórum de Gestão Empresarial – ACV

Também nesta manhã foi realizado o 2º Fórum dentro da gestão do atual presidente Celso Penha Vasconcelos, que finaliza em julho os seus dois anos a frente da diretoria. O encontro, que contou com a participação de dezenas de empresários e gestores, falou sobre liderança e vendas.

O bate-papo foi com a consultora de negócios e professora da FGV Gislaine Targa abordou o tema “Liderança para lojistas”. Já o palestrante/empresário e professor universitário Marcos Silvério falou sobre “Chachoalhão de vendas. A nova forma de vender”.