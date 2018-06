Bastidores

Por Antonio Carlos de Camargo

Michel Temer vive a sensação de ser considerado o presidente mais impopular do país, com baixíssimo índice de aprovação em pesquisas promovidas por diversos institutos. É conveniente dizer que os congressistas brasileiros não chegam a níveis tão baixos de apreciação pelos cidadãos, mas sem dúvida o grau de rejeição é altíssimo e sugere pela indignação que toma dos brasileiros em relação à classe política, a renovação nas duas casas do Congresso. E que poderá superar índices anteriores em eleições. Pelo menos é o mínimo que se espera, com os eleitores passando da teoria à prática, impedindo que os maus políticos permaneçam na Câmara e no Senado.

Tarefa

Acontecendo isso a expectativa é que, renovado, os novos parlamentares promovam as reformas tão necessárias para recompor a caminhada de sucesso do país. Talvez, ou melhor, com certeza, o passo inicial deve ser o de promove uma ampla reformulação do sistema político nacional, extirpando métodos hoje praticados e que contrariam os interesses maiores da Nação. Com gente nova no legislativo federal, muito do que se pleiteia poderá ser finalmente consolidado.

Expectativa

Segundo analistas que acompanham de perto o dia a dia da política em nível federal a adoção do chamado voto distrital, misto ou puro, deverá se constituir numa das providências. Comenta-se também que os cargos de suplentes de senadores e de vices em todos os níveis de comando, dos municípios à esfera federal, poderão ser extintos, adotando-se uma nova sistemática de substituição dos titulares quando isso se fizer necessário.

Diminuição

Outra tese que tem sido sistematicamente defendida é a necessidade de se diminuir o número de cadeiras na Câmara e no Senado. Um terço de deputados a menos, o mesmo percentual para as vagas existentes no Senado, Não é apenas uma medida de impacto financeiro, menos despesas, como também de facilitação das atividades em cada uma das duas casas do Congresso. Para que tanta gente, se normalmente as atividades efetivas se restringem a um seleto grupo de integrantes, os chamados cardeais. Tudo o que de importante se faz envolve esses parlamentares. Os demais podem ser considerados figurantes, nada mais do que isso.

Mais e mais

Evidentemente que esta é apenas uma parte das medidas que devem ser tomadas, há muito mais o que se fazer para corrigir as distorções existentes. Outro comentário que se ouve é sobre a ampliação dos mandatos, de quatro para cinco anos, com a consequente finalização do instituto da reeleição. Por enquanto apenas conjecturas, mas que os brasileiros esperam que de fato isso aconteça.

Coisa & Tal

Correção: Por falha da coluna, anunciado para ontem, na verdade será hoje o Fórum Empresarial, a partir das 8h30 no auditório da Associação Comercial. Sobre Liderança para Lojistas a palestrante é Gislaine Targa e para discorrer a respeito da nova forma de vender estará à frente da plateia Marcos Silvério.

Entre aspas

Secretário Flávio Piacenti Jr. Sobre a inauguração da franquia Burger King até o final deste mês:

– O momento é de comemoração, não só pelos 30 empregos diretos que foram criados, mas pelo fato de que é mais uma empresa que acredita no potencial de Votuporanga, na pujança de sua economia e até de seu potencial turístico nos setores da Educação, Saúde e de Negócios.