Câmara homenageia Centro de Formação Esportiva de Natação

Por conta do desempenho que elevou o nome de Votuporanga em competições realizadas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, atletas e membros do Centro de Formação Esportiva de Natação, da Avonat (Associação Votuporanguense de Natação), da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e da Unifev foram homenageados na Câmara na noite desta segunda-feira (18). Todos foram agraciados com um Voto de Congratulação proposto pelo vereador Rodrigo Beleza (SD).

Em sua justificativa, o parlamentar destacou que o esporte é o caminho para uma vida mais saudável, já que proporciona condicionamento físico, promove a interação entre as pessoas em um ambiente sem vícios, além de provocar emoções positivas em diversos aspectos.

Rodrigo lembra que o Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer em parceria com a Unifev, oferece várias opções de esportes para os munícipes, que são orientados por profissionais altamente capacitados, visando proporcionar uma melhor qualidade de vida, bem como lapida talentos em diversas áreas do esporte.

O vereador observou que uma das áreas que vem se destacando no esporte votuporanguense é a natação, que traz diversas conquistas para a cidade, como recentemente em competições realizadas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. “Devemos ressaltar o brilhante trabalho do Centro de Formação de Natação, da Avonat, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e da Unifev na preparação desses atletas para competir com outros de alto nível do país inteiro”, apontou.

Para Rodrigo, é mais do que justo o reconhecimento do trabalho desenvolvido na natação em Votuporanga. No Voto de Congratulação, o parlamentar destacou os nomes de diversos atletas e também dos técnicos e da coordenação do projeto.

O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.