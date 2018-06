Nota ARTESP – Sobre a matéria “Paulo Rillo denuncia manobra política para montar mais pedágio na SP 310”

Sobre a matéria “Paulo Rillo denuncia manobra política para montar mais pedágio na SP 310”: “A Artesp estranha não ter sido procurada pela redação, embora citada. A Agência esclarece que os parâmetros para obras de ampliação de rodovias concedidas estão claramente estipulados nos editais de concessão. No caso da SP 310, conforme já foi demonstrado em diversas ocasiões para a sociedade, para a imprensa e para parlamentares, o nível tráfego do trecho entre Cedral e Mirassol não atinge o mínimo estipulado em edital para tornar a faixa adicional uma obrigação a ser feita à cargo da concessionária Triângulo do Sol. Além disso, nunca houve nenhum tipo de associação entre a construção da terceira faixa e a implantação de nova praça de pedágio – o que não tem fundamento no contrato de concessão. Portanto, não é admissível que o leitor seja induzido a acreditar que trata-se de “manobra política” quando as condições técnicas e contratuais estão facilmente disponíveis para consulta no site da Artesp em nome da transparência com que a Agência trata a regulação das concessões de rodovias paulistas.

Agência de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP