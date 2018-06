Dado conquista R$ 1,5 milhão para recapeamento

O recurso, conquistado junto ao Deputado Jefferson Campos, será dividido em duas obras; ordem de serviço para início da primeira foi assinada nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (20/6), a Prefeitura emitiu Ordem de Serviço para início do recapeamento de cerca de 43 quarteirões da cidade, com R$ 1 milhão de recursos conquistados com apoio do Deputado em 2017. As ruas que receberão a melhoria estão nos bairros Nova Boa Vista, Parque das Nações, Jardim Residencial Vilar, São João e Estação. Ao todo, serão cerca de 34 mil m² de vias que serão recapeadas.

Novo repasse

Outro repasse de R$ 460 mil, conquistado junto ao Ministério das Cidades com a ajuda do mesmo parlamentar, foi garantido nesta semana. No fim da tarde de terça-feira (19/6), o Prefeito João Dado recebeu em seu Gabinete, o superintendente regional da Caixa, Gilson Lira, o supervisor, Lavito Bacarissa, e o gerente geral em Votuporanga, Alex Aparício. Na ocasião, foi feita assinatura do contrato de repasse que garante a destinação do recurso ao Município.

A partir desta assinatura, a Prefeitura fará levantamento das ruas que necessitam de recapeamento e elaboração de projeto de engenharia para enviar à análise da Caixa Econômica Federal. Conquistada a aprovação do projeto, a Administração dará início ao processo licitatório para contratar a empresa que executará o serviço. A previsão de início das obras é para 2019.