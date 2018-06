Deputado Carlão Pignatari acompanha prefeitos no Salão São Paulo de Turismo

Vinte e três municípios da região Noroeste Paulista expõem seus potenciais na mostra

O deputado estadual Carlão Pignatari acompanhou, nesta terça-feira (dia 19/06), prefeitos e secretários municipais no 17º Salão São Paulo de Turismo, no Centro de Eventos São Luís, na capital paulista. A mostra destaca os principais atrativos turísticos de municípios do Estado de São Paulo.

A exclusiva exposição das novas cidades turísticas e dos novos destinos para as cidades já tradicionais está aberta ao público de forma gratuita, até dia 21 de junho. Cada cidade mostra um pouco de sua história, seus pontos turísticos e seus atrativos, como culinária, artesanato e cultura.

Do Noroeste Paulista, participam 23 municípios que integram as regiões turísticas separadas em blocos. Diversas dessas cidades já conquistaram o título de Município de Interesse Turístico (MIT), sendo que de várias o projeto foi apresentado pelo deputado Carlão Pignatari. Essas vão receber, anualmente, R$ 550 mil para investir no setor.

Da Região Turística Maravilhas do Rio Grande estão presentes os municípios de Cardoso (MIT), Fernandópolis (MIT), Guarani D’Oeste, Indiaporã, Meridiano, Pedranópolis, Riolândia (MIT), Votuporanga (MIT), Ouroeste (MIT), Mira Estrela (MIT) e Populina.

Do Circuito Espelho D’Água estão presentes: Rubineia (MIT), Santa Clara d’Oeste, Santa Fé do Sul (Estância Turística), Santa Rita d’Oeste e Palmeira d’Oeste, Três Fronteiras, Sud Mennuci, Buritama, Araçatuba.

Da Região Turística Tietê Vivo, participam Itapura (MIT), Ilha Solteira (Estância Turística), Pereira Barreto (Estância Turística).

Também está presente, independente de região turística, o município de Uchôa (MIT).

“O setor de turismo está crescendo muito e é uma das mais novas alternativas para que os municípios possam explorar e gerar emprego e renda. O Governo de São Paulo lançou o programa do MIT para incentivar ainda mais. Portanto, os participantes têm muito a ganhar expondo seus potenciais no Salão São Paulo de Turismo”, destacou o deputado Carlão Pignatari.