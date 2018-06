DIG de Cardoso localiza trator roubado

No último dia 18 policiais civis da DIG de Cardoso diligenciaram até uma propriedade rural no município de Riolândia, onde localizaram o trator MF 275, cor vermelha, avaliado em aproximadamente R$ 35 mil, produto de furto no mês de Setembro de 2017, na cidade de Monte Aprazível.

De acordo com as investigações, o proprietário rural adquiriu a máquina agrícola de D.G.D, de 40 anos de idade, mesmo indivíduo que foi preso em flagrante pela Polícia Civil em Votuporanga, numa operação conjunta, a qual contou com operacionais da DIG, DISE, DP Américo de Campos e DP Cosmorama, realizada na manhã do dia 16/06/2018, na posse de um trator MF 4292, avaliado em aproximadamente R$ 90 mil, e uma grade aradora, marca Baldan, avaliada em aproximadamente R$ 15 mil, ambos produtos de furto na cidade de Votuporanga no mês de Junho de 2017.

O homem foi solto pelo Poder Judiciário na audiência de custódia realizada no dia 17/06/2018.

O maquinário será periciado e restituído ao verdadeiro dono após conclusão do laudo.