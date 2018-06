Docente da UNIFEV apresenta trabalhos em Colóquio Internacional

Entre acadêmicos de Portugal, França, Argentina, Estados Unidos e Brasil, Karina de Oliveira apresentou dois estudos literários

A Profa. Ma. Karina de Oliveira, que leciona no curso de Letras da UNIFEV, participou do 5º Colóquio Internacional de Estudos Linguísticos e Literários (CIELLI), realizado na Universidade Estadual de Maringá (UEM), nos dias 13, 14 e 15 de junho, com o trabalho de Comunicação Oral: Histórias de guerras em Corredores de sombra, de Agustín Fernández Paz, e Jogo da Memória, de Laura Bergallo.

O CIELLI é um evento acadêmico-científico-cultural promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da UEM que reúne, bianualmente, pesquisadores ligados tanto ao campo dos estudos linguísticos quanto ao campo dos estudos literários.

Em parceria com as professoras Geovana Gentili, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), e Vanessa Regina da Silva Ferreira, do Instituto Federal de Pirituba (IFSP/Pirituba), a docente da UNIFEV também desenvolveu o tema Literatura Infantil e Juvenil: Histórias, análises e estudos comparados.

De acordo com Karina, a participação em eventos como esse auxilia no desenvolvimento acadêmico como um todo, seja no âmbito de pesquisa, seja para agregar valores às aulas ministradas. “Os eventos contribuem para atualização sobre pesquisas brasileiras e situação do ensino na temática em questão, dialogar com participantes de diferentes instituições e levar esse conhecimento aos alunos da Instituição em forma de aulas ou outras atividades possíveis de serem realizadas”, explica.

O tema do colóquio desta edição foi Políticas públicas, ética, internacionalização e pesquisa: discursos, práticas e desafios. O encontro atraiu acadêmicos de diversos países, como Portugal, França, Argentina e Estados Unidos.