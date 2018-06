Festa Junina do Colégio Unifev reúne mais 1,5 mil pessoas na Cidade Universitária

Evento, que teve como tema a Copa do Mundo, contou com diversas atrações, entre elas, um animado Luau Junino

Mais de 1,5 mil pessoas participaram da tradicional Festa Junina do Colégio Unifev, promovida no último fim de semana, na Cidade Universitária. O evento, que reuniu alunos e seus familiares, além de colaboradores, professores e gestores da Escola, teve como tema a Copa do Mundo.

O Arraiá esteve repleto de comidas, danças e brincadeiras típicas, estas comandadas pelos estudantes do 3º ano do Ensino Médio.

Enquanto no palco principal as apresentações eram temáticas e por turma, em homenagem aos países participantes da competição, fora dele o público pode se divertir com disputas de videogame, cama elástica, pescaria, jogo de argolas, túnel do terror e correio elegante.

A grande novidade deste ano ficou por conta de um Luau Junino, com direito a DJ e a apresentação dos cantores Pablo e Gabriel, Kadu Ozório e Matheus Della Torre. A atração agitou os adolescentes em um espaço descolado, organizado no quiosque do campus.

Para a diretora do Colégio, Profa. Esp. Terezinha Joana Carvalho do Amaral, o evento foi um sucesso, bem como uma excelente oportunidade para trabalhar diferentes culturas de uma maneira divertida e criativa. “Tudo foi elaborado pelos professores, em parceria com os estudantes, que pesquisaram sobre os costumes, danças e vestimentas alusivas a cada país. Para nós, é uma alegria receber as famílias em nossa casa, afinal, caminhamos todos juntos, em busca de um mesmo objetivo, a formação educacional de nossas crianças e jovens”, finalizou.