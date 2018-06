Garotos da escolinha de futsal golearam fora de casa

Em apenas dois jogos, foram 25 gols marcados e nenhum sofrido; partidas aconteceram em General Salgado e o destaque ficou com o sub 16, que venceu por 16 a 0

As equipes da escolinha de base de futsal da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/Unifev não economizaram gols na noite de segunda-feira (18/6), mesmo atuando na casa do adversário. Mostrando ser um visitante indigesto, os comandados do técnico Sidnei “Pigmeu” Santana dispararam uma saraivada de gols, nos amistosos disputados em General Salgado, com as equipes sub 14 e sub 16.

Na primeira categoria, o placar final apontou 9 a 0 para Votuporanga, com gols de Ítalo (3), Caíque (2), Luiz (2), Maikon e Vitinho, para um time que formou com Helton, Caíque, Maikon, Ítalo e Vitinho, entrando ainda no decorrer da partida, os atletas Luiz e Kerlon.

E se o placar do sub 14 impressionou, imagine então o da categoria sub 16: foram 16 gols marcados e nenhum sofrido. Só o jogador Kauã balançou as redes por 7 vezes, seguido por Eduardo, que marcou 4, Breno e Renan fizeram dois gols cada, com Caíque fechando o placar mais do que elástico. Neste jogo, Pigmeu mandou à quadra: Paulo, Kauã, Júlio, Breno e Eduardo, entrando ainda no decorrer do jogo, Caíque, Trivela, Jhonata e Renan.