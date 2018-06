Jogos da Copa

Brasil x Costa Rica

Arruma esse time, Adenor! O Brasil tem alguns problemas claros na progressão do meio campo e Gabriel Jesus não vem convencendo nos últimos jogos, mas isso ainda não pareceu suficiente para o Tite mudar o time que chega para pegar a Costa Rica com os mesmos jogadores do último domingo. Ainda somos favoritos, mas essa dinâmica de Tite para com seu o seu elenco, ainda mais em um torneio de tiro curto como a Copa do Mundo, tende a não funcionar. Se Neymar e companhia jogarem como o segundo tempo contra a Suíça, podemos ter problemas.

Data: 22/06

Horário: 09h00

Nigéria x Islândia

Com a derrota vergonhosa da Argentina esse jogou ganhou ares dramáticos. Nigéria e Islândia se encontram precisando vencer para depender de suas próprias forças para chegar às oitavas. A Islândia é a favorita, muito pelo bom resultado e fluxo de jogo contra a Argentina, mas o jogo está aberto. O único resultado ruim é o empate, que ainda deixa os hermanos com chances aceitáveis de chegar à segunda fase. Que Copa do Mundo! Qualquer um que seja o resultado esse é o grupo mais surpreendente do torneio.

Data: 22/06

Horário: 12h00

Sérvia x Suíça

Se a Suíça surpreendeu muita gente quando buscou o empate contra o Brasil, também dá pra dizer que a vitória da Sérvia não era a maior barbada do grupo, tendo em vista a boa campanha da Costa Rica em 2014. Sendo assim, pelo menos a princípio, esse jogo deve decidir quem vai lutar pela classificação até a última rodada. As duas seleções precisam da vitória para chegar fortes na última rodada, então a expectativa é de um jogo mais aberto com possibilidade para as duas equipes.

Data: 22/06

Horário: 15h00