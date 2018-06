Muro de arrimo desaba e causa prejuízo em oficina

De baixo pra cima (do terreno para a oficina). Desmoronamento ocorreu na noite da última quarta-feira

Visão de cima pra baixo (da oficina para o terreno). Ferramentas do Posto de Molas em meio aos escombros

Danilo Liévana de Camargo

Um muro de arrimo de aproximadamente 10 metros de altura desabou na noite desta quarta-feira (20). Ele separava o fundo de uma oficina, um Posto de Molas, que fica na avenida Francisco Vilar Horta, com um terreno que faz frente para a rua Alagoas. Ninguém se feriu.

Vizinhos do terreno disseram que o barulho foi muito grande e que ficaram bastante assustados. “Ainda bem que aconteceu à noite e não tinha ninguém na oficina e nem no terreno”, disse um deles.

Estiveram no local na noite de quarta-feira equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Cientifica e Defesa Civil.

Na oficina que conserta molas para caminhões o prejuízo foi grande. Na manhã de ontem, funcionários da empresa estavam parados esperando a Defesa Civil liberar o local para que eles pusessem vasculhar nos escombros para encontrar as ferramentas e o estoque de molas novas e usadas, que ficavam em 3 cômodos no fundo da oficina e que desmoronou junto com o muro. “Se já está difícil pra trabalhar com a atual economia, imagine ficar parado”, lamentava na manhã de ontem um dos funcionários da oficina.

Ele conta que ali nos três cômodos do fundo da oficina é que eles faziam os reparos nos feixes de molas de caminhões. “Ali era o local em que ficávamos a maior parte do tempo preparando as molas para instalar nos caminhões. O estoque de molas novas e as usadas, da empresa e de clientes com a queda do muro se misturaram com os escombros. Máquinas de solda, furadeiras, bancadas e ferramentas, estão tudo aí neste monte de terra e ainda não podemos mexer sem autorização da Defesa Civil. Estamos de braços cruzados”, lamentou. A Defesa Civil ficou de vistoriar o local na hora do almoço desta quinta-feira.

Por outro lado

Já do outro lado existe um terreno que fica de frente para a rua Alagoas, mas num desnível de 8 metros. Um encarregado tomava conta do local na manhã de ontem. Ele disse que nesta semana realizaram a terraplanagem no terreno, que obedeceram as distancias (1 metro) e foram tomadas todas as medidas de segurança possíveis. No terreno, segundo o encarregado, ainda não seria construído nada por enquanto, mas ele disse que o proprietário mandou terraplanar. No local existia muita areia e pedra provavelmente para reforçar o muro de arrimo e para fazer um contra piso.

O que é muro de arrimo?

O muro de arrimo ou de contenção é um tipo específico de construção que serve para suportar a terra além de isolar o terreno. Ele é uma solução de segurança para terrenos em declive e ou com inclinação que receberão cortes para se tornarem planos. Após o corte, surgirá às áreas de acomodação, ou seja, o espaço entre o perfil original do lote e a área que se tornou plana.

O muro de arrimo serve para “segurar” a terra da parte que for mais alta entre os dois lados da acomodação, isto é, estabilizando a pressão e contendo a terra com risco de desmoronamento para que ela não ceda.