PP abandona França e anuncia apoio a Doria

Deputado federais Fausto Pinato e Rodrigo Garcia fizeram pacto de apoio para eleição de outubro

O governador Márcio França (PSB) perdeu o apoio do PP para a eleição de outubro. O deputado federal Fausto Pinato (PP) afirmou que a legenda decidiu nesta quinta-feira, 21, rever o apoio ao atual governador e decidiu pular no barco do pré-candidato pelo PSDB, João Doria.

Um dos principais motivos apontados para a guinada foi um pacto firmado com o deputado federal Rodrigo Garcia (DEM), que já havia declarado apoio ao tucano. Rodrigo, inclusive, é cotado para ser o vice na chapa encabeçada por Doria. O apoio do PP a França havia sido divulgado na semana passada pelo presidente do diretório estadual da sigla, deputado federal Guilherme Mussi.

De acordo com Pinato, pesou ainda na decisão nomeações feitas pelo governador para atender seus aliados, como o ex-prefeito de Rio Preto Valdomiro Lopes (PSB). “Valdomiro é um trator, mas trombou com outro trator e quem vai perder é o governador Márcio França”, afirmou o deputado do PP, que teve um de seus apadrinhados retirado do comando do Departamento estadual de Trânsito (Detran) em Rio Preto.

Valdomiro disse que não tinha conhecimento da perda do apoio do PP ao governador. Ele negou que tenha participado de tratativas para mudar cargos do governo do Estado em Fernandópolis, reduto eleitoral de Pinato. “Pelo que sei, o PP tem um pacto com o Rodrigo (Garcia). Sempre soube disso. Só cumpriu o pacto”, disse o ex-prefeito ao minimizar a perda do PP para Doria. “O PP representa só mais um tempo de televisão”.

De acordo com Valdomiro, no entanto, com a decisão do PP, ele espera que os pepistas deixem o comando das secretaria estadual do Meio Ambiente e do próprio Detran. “Agora acho que devem se demitir se não estão mais com o governo”, afirmou.