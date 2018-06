Prefeitura promove ações no Dia de Combate às Drogas

Secretaria de Direitos Humanos proferirá palestras para crianças e adolescentes em colégios da cidade

Assinalando o Dia Internacional de Combate às Drogas, a Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Direitos Humanos, programou para a próxima terça-feira (26/6), uma atividade especial de conscientização junto a dois colégios particulares de Votuporanga, com a realização de palestra voltada para crianças e adolescentes. A primeira palestra será às 8h, no Colégio Passo a Passo e, às 9h, no Colégio Unifev.

“As palestras serão proferidas pelo nosso servidor da Secretaria, Manoel Bernardes, que tem um trabalho reconhecido pela sociedade frente à Associação Antialcoólica, mas que também atua junto aos outros tipos de drogas ilegais, como maconha e cocaína, inclusive”, informa o Secretário Municipal de Direitos Humanos, Gilvan Carlos dos Santos.

O secretário também destaca que Bernardes, é um dos servidores lotados na pasta para atender aos familiares e dependentes químicos, “buscando, juntamente com o André Figueiredo e demais colaboradores, as vagas em nossas clínicas parceiras para quem esteja disposto a enfrentar a batalha de deixar o vício”, explica Gilvan.

O dia 26 foi a data escolhida pela Organização das Nações Unidas (ONU) para o Dia Internacional de Combate às Drogas, com base no fato de que o uso de drogas é um mal social em todo mundo. Segundo dados do Relatório Mundial sobre Drogas da ONU, cerca de 5% da população mundial entre 15 e 64 anos, o que corresponde a uma média de 243 milhões de pessoas, usa drogas ilícitas.

“O tratamento de um paciente que faz uso abusivo de drogas é bastante complexo, pois geralmente eles apresentam demandas que vão muito além da saúde, inclusive muitos vivem num contexto de vulnerabilidade social, de miséria e desagregação familiar, e aí é preciso colocar as drogas entre parênteses, por isso nossa Secretaria está envolvida nesta ação”, conclui Gilvan.