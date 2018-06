Projeto incentiva cidadãos a conhecerem os campi da UNIFEV

Paredes que Falam estimula o público a visitar e a reconhecer a Instituição como parte integrante da comunidade

Para fortalecer ainda mais o vínculo entre a comunidade e a UNIFEV, foi criado, recentemente, o projeto Paredes que Falam, que incentiva o público a visitar os campi da Instituição e a conhecer, por meio de monitorias, suas instalações, atividades e serviços.

As visitas serão conduzidas por colaboradores, docentes e alunos, sob a supervisão da coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo, Profa. Ma. Maria Júlia Barbieri Eichemberg.

As inscrições podem ser feitas pelo link: www.unifev.edu.br/paredesquefalam. Os interessados devem, apenas, escolher o sábado de interesse, até o dia 3 de agosto. A ação é totalmente gratuita e será realizada das 15h às 17 horas.

De acordo com a Profa. Ma. Evanir Regina Moro Peichoto e o Prof. Dr. João Victor Marques Zoccal, responsáveis pela iniciativa, o objetivo é popularizar a Cidade Universitária e o Campus Centro como espaços de extensão do conhecimento também para a comunidade.

“Precisamos mostrar que a UNIFEV é uma Instituição de Ensino Superior (IES) comunitária, integrada a projetos de responsabilidade social e alicerce de desenvolvimento e pujança de Votuporanga e do Noroeste Paulista, há mais de cinco décadas”, explica Evanir.

O projeto ainda reforça ações, como as desenvolvidas pelo setor de Comunicação e Marketing, por meio do Programa Conheça a UNIFEV. Este, por sua vez, tem a finalidade de estreitar o relacionamento entre o Centro Universitário de Votuporanga e os alunos do Ensino Médio, que durante todo o ano participam de visitas guiadas. Neste caso, os jovens têm a oportunidade de conhecer os cursos e laboratórios da IES – o que muito os auxilia na escolha da futura profissão.

Para mais informações sobre o Conheça a UNIFEV, o contato é o telefone (17) 3405-9976.