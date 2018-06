Orlando Ribeiro

Depois de uns 30 anos, reencontrei-me com os amigos do grupo musical Placa Luminosa, num show emocionante em Catanduva. Poder voltar ao palco para apresentar uma banda formada por amigos de longa data, que fizeram parte de momentos tão bons de minha vida, foi um presente inesquecível. Então, hoje me ponho a refletir sobre este lance de relacionamento, de como a gente se envolve com as pessoas que passam por nossa vida. Não falo só de relacionamento amoroso, mas deste grande barato que é o conviver. Tenho um respeito tão grande por isso, o que, talvez, possa explicar por que uma das coisas que mais me chamam atenção na biografia do filósofo Santo Inácio de Loyola é que todos os que falavam com ele, saíam com a impressão que eram a pessoa mais importante no mundo para o santo. Ele fazia com que seus interlocutores se sentissem gente, Loyola valorava as pessoas e isso é uma qualidade que sonho ter.

Sei que deve ser algo instintivo, verdadeiro, que brote do fundo do coração. Não é só fingir que tudo aquilo que a pessoa está dizendo é importante, porque não vai ser. Creio que é preciso ter uma disponibilidade interior para poder dar máxima atenção a quem nos dirigimos. Mostrar que, para nós, todas as coisas, até as urgentes, podem esperar um pouco quando estamos a falar e cuidar de alguém. É usar do nosso tempo para construir uma paisagem melhor no coração de uma outra pessoa. Afinal, nossa vida é feita de encontros, pois não fomos criados para a solidão.

Aliás, a solidão é o mal do século 21; ser só é uma coisa que nos aterroriza. Todos os que passam por nossa história, ocupam um lugarzinho nas nossas lembranças e, mesmo que o tempo passe, e nos aventuramos por novas paisagens, é doce lembrar de todos eles e saber que construímos relações positivas que não se perderam. Nós somos também as nossas relações. Quando aceitamos o outro, quando acolhemos alguém dentro do nosso coração, passamos a gostar e a amar. O que é defeito vira aprendizado, oportunidade de crescimento, mesmo que nossos corações sangrem, às vezes. Mas, quem nunca se zangou com um amigo ou não deixou um amigo zangado? É o caminhar que nos faz descobrir as pessoas como elas são, com luzes e também sombras. Ter amigos é descobrir quão bonito é o mundo, que viver é um fascínio que nos ajuda a ser nós a gentes mesmo. Quando, passado tanto tempo, e as pessoas te recebem com um sorriso, com um abraço forte e até um beijo de homem (sem frescura), a gente descobre que é preciso ser muito livre para ter e ser amigo.