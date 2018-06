TARRAF lança campanha com a Santa Casa de Votuporanga

Empresa vai doar parte do valor das unidades vendidas do Manhattan City Home à instituição de saúde da cidade

Da Redação

A TARRAF lança uma campanha de solidariedade em prol da Santa Casa de Votuporanga. A empresa vai doar à instituição de saúde uma porcentagem do valor de todas as unidades vendidas do Manhattan City Home da torre Soho, condomínio residencial vertical com proposta única na cidade.

De acordo com o provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, esta ação irá beneficiar milhares de pacientes. “A Santa Casa acredita na parceria com a TARRAF, grupo comprometido com o desenvolvimento de Votuporanga. Nossos valores, assim como da empresa, se coincidem e asseguram um investimento correto para os votuporanguenses. Além de conquistar o sonho da casa própria, a pessoa faz o bem, salvando centenas de vidas. Toda renda será revertida para a contínua humanização dos atendimentos, principalmente do Sistema Único de Saúde (SUS). Não temos dúvidas do sucesso desta união: Santa Casa e TARRAF”, diz Liévana.

De acordo com Olavo Tarraf, o objetivo da campanha é filantrópico. “Nós temos um produto único e inovador nas mãos. Então, pensamos em usá-lo para beneficiar quem realmente precisa. É sempre gratificante fazer o bem, e sei que, com a renda, vamos conseguir dar o suporte que a instituição necessita”, afirma.

Com 38 anos de atuação, a TARRAF é uma empresa do Grupo Tarraf, consolidado há 69 anos no mercado de construção civil, automotivo e de administração de consórcios.