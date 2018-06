Votuporanga é representada no Salão São Paulo de Turismo

Equipe se capacita com objetivo de fomentar o desenvolvimento turístico do Noroeste Paulista

Colaboradores da Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga e membros do Conselho Municipal do Turismo (Comtur) participam, nesta semana, do 17º Salão São Paulo de Turismo. A equipe está presente no estande RT Maravilhas do Rio Grande, com outras 10 cidades da região.

Participaram da cerimônia de abertura, o Secretário da Cultura do Governo do Estado de São Paulo, Romildo Campello, a secretária-adjunta do Turismo, Bianca Colepicolo, deputados estaduais e diretores da Associação Brasileira de Municípios de Interesse Cultural e Turístico (Amitur) e da Associação dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo (Amitesp). Desde terça-feira (19/6), a feira tem recebido visita de autoridades, jornalistas e representantes de agências especializadas no setor.

Para a Secretária da Cultura e Turismo, Silvia Stipp, a feira tem proporcionado uma grande oportunidade de divulgar a região turística Maravilhas do Rio Grande. “O evento oferece visibilidade para todo o país e o trabalho de regionalização ganha uma grande força. Com isso, todos os 11 municípios se capacitam para poder replicar nos seus territórios com o objetivo de fomentar o desenvolvimento turístico do Noroeste Paulista”. É importante ressaltar que nos dias 18 e 19 de agosto Votuporanga vai sediar, no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, a primeira feira do Maravilhas.

Sobre o Salão SP de Turismo

O 17º Salão São Paulo de Turismo e o 18º Congresso do Turismo Paulista acontecem na capital paulista, entre os dias 19 e 21 de junho. O evento reúne representantes do setor e tem o objetivo de incentivar ações que estimulem a atividade turística em todo o Estado de São Paulo.