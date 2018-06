Votuporanga será cidade-sede de evento da Seja Digital

Evento ficou marcado para 19 de julho, às 8h30, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”

Chegarão à região de Votuporanga os kits-gratuitos para a mudança do sinal analógico das TVs para o digital. Na manhã desta quarta-feira (20/6), o Prefeito João Dado recebeu representantes do Seja Digital que vieram convidar a cidade para ser cidade da coletiva de apresentação para 63 municípios da região.

O evento ficou marcado para 19 de julho, às 10h30, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” com o objetivo de reunir prefeitos da região para conhecerem o projeto e já assinarem os termos de cooperação que viabilizarão, posteriormente, a distribuição dos kits gratuitos para suas comunidades mais carentes.

A Diretora de Operação Regional, Angela Ribeiro explicou que o sinal analógico na região de Votuporanga será desligado no dia 28 de novembro de 2018. Para garantir o recebimento gratuito do sinal digital aos moradores, a Seja Digital distribui kits de TV digital com antena e conversor para beneficiários dos programas sociais do Governo Federal como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social de Energia Elétrica e muitos outros. Detalhes sobre a entrega dos equipamentos serão anunciados no evento do dia 19.

Presente na reunião, o Secretário de Assistência Social, Serginho da Farmácia, informou que cerca de cinco mil famílias de Votuporanga se encaixam no perfil beneficiado pelo Seja Digital.

SEJA DIGITAL – Criada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), é uma instituição não governamental e sem fins lucrativos, responsável pela migração do sinal analógico para o sinal digital no país. Esse processo teve início em abril de 2015.