Votuporanguense, ex-presidente da Dersa é alvo de operação contra desvios no Rodoanel

OPERAÇÃO LAVA JATO –

Laurence Casagrande Lourenço também é ex-secretário de Logística e Transportes no governo de Geraldo Alckmin e atual presidente da Cesp

São 15 mandados de prisão temporária e mais de 50 de busca

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira 21 a operação Pedra no Caminho, no âmbito da Operação Lava Jato, com o objetivo de prender 15 pessoas suspeitas de desvios de verbas das obras do trecho norte do Rodoanel, em São Paulo. O Ministério Público Federal estima que houve acréscimo de 600 milhões de reais nos gastos com a obra por conta dos sobre preços.

O principal alvo da ação é Laurence Casagrande Lourenço, ex-secretário de Logística e Transportes no governo de Geraldo Alckmin e ex-diretor-presidente da Dersa, a estatal responsável pelas rodovias no Estado. Atualmente, Laurence preside a Companhia Energética de São Paulo (Cesp).

Além dele, a 5ª Vara Criminal da Justiça Federal em São Paulo expediu mandados de prisão temporária contra um ex-diretor de Engenharia da Dersa, um gerente responsável pelo trecho norte do Rodoanel, fiscais e executivos das construtoras OAS e Mendes Junior e de empresas envolvidas que realizam a obra viária, que quando estiver pronta vai ligar a Rodovia dos Bandeirantes à Rodovia Presidente Dutra.

A operação de hoje também cumpre 51 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Carapicuíba, Arujá, Bofete, Ribeirão Preto e São Pedro, no estado de São Paulo, e também em Marataízes e Itapemirim, no estado do Espírito Santo.

Relatórios do Tribunal de Contas da União (TCU), da Controladoria Geral da União (CGU) e um laudo pericial da Polícia Federal apontam fraude, superfaturamento e sobrepreço nos contratos firmados entre a Dersa e as empreiteiras.

De acordo com informações do Ministério Público, as obras são divididas em seis lotes, tiveram início em 2013 e ainda estão em andamento. Apurações do TCU – Tribunal de Contas da União e CGU – Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União identificaram diversas irregularidades e superfaturamento de centenas de milhões de reais, por meio da celebração de aditivos contratuais desnecessários, visando a apropriação indevida de recursos públicos em prejuízo da União, do Estado de São Paulo e do BID.

Para maquiar o sobrepreço adotou-se a prática de “jogo de planilhas”, expediente comum em fraudes a licitações com muitos itens contratados de forma global, em que o licitante oferece preço acima do mercado para alguns itens e abaixo da referência para outros, de modo a colocar-se artificialmente como menor preço global. Esse expediente é comum em fraudes às licitações.

A título de exemplo: no Lote 1, foram apurados aumentos de 16% a 430% em serviços de escavação e explosivos, estrutura de túneis, carga e desmonte de argamassa, acrescendo indevidamente à obra cerca de 60 milhões de reais. No Lote 2 apurou-se aumento de 987% (mais de 21 milhões de reais) nos serviços de escavação e explosivos e no Lote 3, aumentos de até 1.223%.

A investigação da CGU apurou que vários contratos foram celebrados por preços baixos, relativamente ao orçamento inicial previsto pela Dersa, sendo incluídos outros serviços por meio dos termos aditivos para elevar substancialmente o custo das obras e prejudicar a concorrência, burlando o verdadeiro objeto da licitação. Os acréscimos indevidos nos Lotes 1, 2, 3 e 5 alcançaram mais de R$ 143 milhões.

O TCU constatou superfaturamento na casa dos 33 milhões de reais e manipulação proposital de quantitativos nos contratos, que acabaram por ocultar impacto financeiro consistente em acréscimos indevidos que chegara aos mais de 600 milhões de reais.

As investigações apontaram suposta prática de corrupção, organização criminosa, fraude à licitação, crime contra a ordem econômica e de desvio de verbas públicas. As obras contaram com recursos da União, do governo do estado de São Paulo e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e foram fiscalizadas pela Dersa.

O inquérito policial foi instaurado em 2016, após denúncia de um ex-funcionário de uma empresa que atuou nas obras. Ele apontou manipulações em termos aditivos ao contrato da obra, com o objetivo de aumentar o valor pago às empreiteiras.

Os acusados vão responder pelos crimes de fraude à licitação, estelionato contra o poder público, falsidade ideológica e associação criminosa, conforme as suas participações. Os presos permanecerão na sede da PF em São Paulo, à disposição da Justiça Federal.